China en Zuid-Korea hebben elkaar gevonden

De dreiging uit Noord-Korea brengt tegenstanders in de regio nader tot elkaar. Terwijl de Verenigde Staten de druk opvoeren, hebben China en Zuid-Korea afspraken gemaakt over zwaardere sancties tegen Pyongyang. De afspraken zijn opmerkelijk vanwege de slechte relatie die de twee landen de afgelopen tijd hadden.

China en Zuid-Korea hebben besloten gezamenlijk op te treden tegen het communistische Noord-Korea, als dat opnieuw een kernproef uitvoert of een lange-afstandsraket test. De afspraken werden gemaakt tijdens een bezoek aan Seoul van de Chinese speciale vertegenwoordiger voor Koreaanse zaken, Wu Dawei.

Opmerkelijk

De verhouding tussen Zuid- Korea en China was de laatste tijd juist slecht. China verzet zich tegen de plaatsing van het Amerikaanse anti-raketsysteem Thaad in Zuid-Korea, bedoeld om Noord-Koreaanse raketten neer te halen voor ze de bondgenoten Zuid-Korea of Japan kunnen treffen. Peking vreest dat Thaad ook tegen China gebruikt kan worden.

Welke sancties China en Zuid-Korea nu aan Pyongyang willen opleggen is niet bekendgemaakt, maar de overeenstemming op zich is opmerkelijk. De kans lijkt groot dat de afspraken binnenkort concreter worden, want experts verwachten een nieuwe kernproef in Noord-Korea.