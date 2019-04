China en VS dicht bij akkoord over einde handelsoorlog

Het lijkt er, volgens de bronnen die de zakenkrant sprak, sterk op dat China meer producten uit de VS zal gaan importeren. Het gaat dan onder meer om mais, sojabonen, sorghum, gas, olie, chemicaliën, halfgeleiders en vliegtuigen. China zou ook bereid zijn om zijn economie meer open te stellen voor buitenlandse bedrijven. China heeft, tot grote ergernis van de Amerikaanse president Trump, al jaren een gigantisch handelsoverschot met de VS. Afgelopen jaar was dat overschot, ondanks de importheffingen die de VS heeft ingevoerd op duizenden Chinese producten, toch weer hoger dan in het jaar ervoor.

Of China ook op andere gebieden toezeggingen heeft gedaan, is nog niet bekend. De VS beschuldigen China van het stelen van technologische kennis. Ook worden westerse bedrijven die in China actief zijn verplicht om technologische kennis te delen met Chinese partnerbedrijven. De bronnen van de Financial Times reppen niet over toezeggingen van de kant van de VS.

Nieuwe sancties VS

Een aantal kwesties is nog niet opgelost. Zo vindt China dat de VS de heffingen op Chinese producten moeten afschaffen die zij vorig jaar hebben ingevoerd. De VS zouden daar niet of slechts gedeeltelijk toe bereid zijn. China maakt ook bezwaar tegen een andere eis van de VS. Die willen nieuwe sancties kunnen invoeren als China zich niet aan de bereikte handelsakkoorden zou houden. De vicevoorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel zei tegen de Financial Times dat er over 90 procent van de kwesties overeenstemming is bereikt. De nog resterende kwesties zijn wel de lastigste, zei hij.

De handelsoorlog tussen China en de VS duurt al meer dan een jaar. Eerst voerden de VS heffingen in op staal en aluminium uit het buitenland. Daarna volgden heffingen van 25 procent op Chinese goederen ter waarde van 50 miljard dollar en heffingen van 10 procent op zo’n 6000 andere goederen. China sloeg terug met heffingen op Amerikaanse producten ter waarde van 60 miljard dollar. Trump dreigde vorig jaar die heffingen van 10 procent voor het einde van 2018 op te krikken tot 25 procent, maar trok dat dreigement later in.