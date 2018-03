China dreigt de VS met een handelsoorlog

Dreigende taal en een waarschuwingsschot: zo maakte China gisteren duidelijk niet voor de Amerikaanse handelssancties te zullen buigen. “We zullen terugslaan”, zei Cui Tiankai, de Chinese ambassadeur in Washington. “Als zij het hard willen spelen, zullen wij het ook hard spelen.” Waarna een aankondiging volgde van een eerste reeks Chinese invoerheffingen op Amerikaanse producten.

De Chinese reactie op het Amerikaanse pakket strafmaatregelen was niet mis te verstaan: China wil geen handelsoorlog, maar als de Verenigde Staten hun politiek doorzetten, zal China met gelijke munt terugbetalen. “Als de VS een handelsoorlog beginnen, zal China tot het einde vechten”, aldus Cui Tiankai. “Dan zullen we zien wie het het langste volhoudt.”

Om die woorden kracht bij te zetten, kondigde het Chinese ministerie van handel meteen een eerste vergeldingsactie aan: Chinese importheffingen van 15 tot 25 procent op 128 Amerikaanse producten, waaronder gedroogd fruit, noten, wijn, varkensvlees, stalen buizen en aluminium. Met een handelswaarde van 3 miljard dollar (2,3 miljard euro) geldt de tegenmaatregel toch een beetje als symbolisch, omdat het totaal bedrag niet erg hoog is.

China is veel beter bestand tegen de pijn Hu Xijin, hoofdredacteur van de nationalistisch ingestelde partijkrant Global Times

Zo liet China, ondanks de dreigende taal, ook ruimte voor onderhandeling. De Chinese handelssancties werden omschreven als tegenreactie op eerdere Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium, en niet aan een vaste datum verbonden. China ‘is zijn boog aan het spannen, maar nog niet aan het schieten’, aldus de Chinese econoom Xu Hongcai tegen persbureau Reuters.

Ramkoers Tegelijk waarschuwde Peking voor de zware gevolgen als Trump zijn ramkoers zou doorzetten. Staatskranten speculeerden ongeremd over mogelijke Chinese handelssancties tegen Amerikaanse sorghum, sojabonen, auto’s en de vliegtuigen van Boeing, die door China in groten getale worden afgenomen. Hier en daar werd in staatskranten zelfs gesuggereerd dat China zich ook minder inschikkelijk zou kunnen opstellen in de nucleaire onderhandelingen met Noord-Korea. Onderliggende boodschap in alle mededelingen: een handelsoorlog tussen de twee grootste wereldeconomieën zou beide partijen schaden, maar de Verenigde Staten veel meer dan China. “China is veel beter bestand tegen de pijn”, aldus Hu Xijin, hoofdredacteur van de nationalistisch ingestelde partijkrant Global Times. Hoewel China de nodige manoe­­v­reerruimte laat, lijkt het land evenwel niet bereid tot concessies. De klacht van Trump, dat China zich op grote schaal schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken, kreeg er vrijdag geen enkel gehoor. “De Verenigde Staten negeren de inspanningen van China om de bescherming van intellectuele eigendomsrechten te versterken”, aldus het Chinese ministerie van handel. Tal van economen bevestigen dat China allicht beter bestand is tegen een handelsoorlog dan de VS. Hogere importheffingen op producten uit China betekent ook hogere prijzen voor Amerikaanse consumenten en bedrijven, terwijl de Chinese economie steeds meer steunt op zijn binnenlandse consumptie. Daarnaast lopen de VS als protectionistische kemphanen onherstelbare reputatieschade op, terwijl China zich kan opwerpen als nieuwe voorvechter van de wereldorde. Toch heeft ook China veel te verliezen. Met een torenhoge schuldenberg en teruglopende groei staat de Chinese leider Xi Jinping voor de moeilijke taak de Chinese economie te hervormen, zonder al te hevig in te grijpen in het oude groeimodel. Hij bracht daarvoor een sinds decennia ongeziene machtsconcentratie tot stand, maar een handelsoorlog, die de Chinese economie en dus inkomsten raakt, kan zijn plannen dwarsbomen.