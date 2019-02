China-campus kost Groningse universiteit nóg een paar ton

De terugstorting volgt op een onderzoek van bureau Ecorys naar de verantwoording van de uren die zijn besteed aan de voorbereidingen van de campus in de periode 2015-2017. Daaruit blijkt dat er ongeveer 30 procent meer uren zijn besteed dan verantwoord. Het ministerie van onderwijs eiste vorig jaar al dat het geld terug moest komen, als de geruchten over onterecht gebruikt belastinggeld klopten.

Het onderzoeksbureau voerde vertrouwelijke gesprekken met enkele tientallen betrokken universiteitsmedewerkers. Daaruit kwam het beeld naar voren dat er verwarring heerste bij medewerkers over de manier waarop ze hun uren moesten registreren. Ook zou de universiteit de complexiteit van de China-operatie in het beginstadium hebben overschat.

Geen cent belastinggeld

CDA-bestuurder Leendert Klaassen, die de universiteit heeft gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen en die het voorwoord schreef bij het rapport, noemt het niet-verantwoorde bedrag ‘relatief gering’. De medezeggenschapsraad van de universiteit heeft kritiek op deze kwalificatie. “Zeker gezien het feit de RUG tot de dag van vandaag volhield dat zij volledig volgens de regels heeft gehandeld”, schrijven twee van de drie studentenfracties in een gezamenlijke verklaring. “Er was maar één regel. Er mocht geen cent aan belastinggeld gebruikt worden voor het opzetten van een campus in Yantai.”

De paar ton die de universiteit nu moet ophoesten komt bovenop de zeker 2,8 miljoen euro die het avontuur al kostte. Volgens de universiteit heeft ze voldoende eigen vermogen om de verkeerd gedeclareerde uren terug te betalen. Collegevoorzitter Jouke de Vries noemt de maatregel ‘een belangrijke stap in het afsluiten van dit dossier’.

Vanaf het begin werden de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen om uit te groeien tot ‘mondiale universiteit’ geplaagd door tegenvallers. In januari 2018 maakte de universiteit na drie jaar een einde aan het plan om in de Chinese miljoenenstad Yantai een nevenvestiging te openen, toen de kosten al bijna drie keer zo hoog waren uitgepakt als begroot. De universiteitsraad vond de financiële onderbouwing krakkemikkig. Ook werd gevreesd voor de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het Groningse filiaal in de communistische dictatuur.