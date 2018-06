China buigt niet voor de eisen van de Verenigde Staten

Met lege handen verliet de Amerikaanse minister van economische zaken zondag Peking. Wilbur Ross was met een flinke delegatie gekomen om een handelsvrede te sluiten met China, maar na afloop viel daar duidelijk niets over te melden.

Zijn Chinese gesprekspartners deden geen moeite de pil te vergulden. Een persbericht waarschuwde de VS geen nieuwe invoerrechten te heffen op producten uit China.

Geopolitiek is het een bijzondere situatie: China, de een-partijstaat waarin overheid en bedrijfsleven nog steeds nauw verweven zijn, staat schouder aan schouder met markteconomieën als de EU en Canada, in wat begint te lijken op een handelsoorlog.

Minister van financiën Steve Mnuchin kreeg dit weekeinde in Canada de wind van voren tijdens een vergadering van de G7, waarin de VS over handel overlegt met Canada, Japan, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië. Volgens zijn Franse collega Bruno Le Maire ‘zijn er nog een paar dagen om een handelsoorlog te voorkomen tussen de EU en de VS’. Of dat ook de bedoeling van de VS is, daarover bestaat onzekerheid.

Als je 800 miljard dollar per jaar inschiet bij handel, dan kun je een handelsoorlog niet verliezen! President Trump op Twitter

Handelsdiscussie Vrijdag zei de economische adviseur van het Witte Huis, Larry Kudlow, dat er met Amerika’s economische partners voorlopig alleen een ‘handelsdiscussie’ aan de gang is. Maar het Witte Huis dreigde eerder deze week met een heffing van 25 procent op 50 miljard aan goederen die China exporteert, bovenop de al eerder afgekondigde heffingen op aluminium en staal. En president Trump zelf twitterde zaterdag bij de aankomst van Ross in China: “Als je 800 miljard dollar per jaar inschiet bij handel, dan kun je een handelsoorlog niet verliezen!” Trump leek daarmee zijn minister aan te vuren tot een stevige opstelling in Peking. Het is onwaarschijnlijk dat China daarvan onder de indruk was. Trump heeft eerder gefulmineerd tegen het handelsoverschot van China, maar zijn toon werd vorige maand opeens milder toen het Chinese telecommunicatiebedrijf ZTE over de kop dreigde te gaan door Amerikaanse sancties. Omdat het bedrijf telefoons had verkocht aan Noord-Korea en Iran, mochten Amerikaanse bedrijven er geen onderdelen meer aan leveren. ‘President Xi van China en ik werken samen om de enorme Chinese telefoonproducent ZTE een manier te geven weer open te gaan, snel. Te veel banen in China verloren’, twitterde hij. Sindsdien waren de speculaties niet van de lucht over de redenen van die ommezwaai – en vervolgens over waarom die tot nu toe nog niet in daden is omgezet.

Strategie Mogelijk is Trump geschrokken van het verband dat Amerikaanse media legden met de 500 miljoen dollar die een Chinees staatsbedrijf twee dagen voor zijn tweet stak in een Indonesisch recreatiecomplex waar Trumps familiebedrijf in deelneemt. Ook ontging het Trumps critici niet dat zijn dochter Ivanka, zakenvrouw maar ook politiek adviseur in het Witte Huis, voor een aantal merken in China bescherming had gekregen. Evengoed kan de koerswijziging te maken hebben gehad met verdeeldheid in Trumps omgeving over het handelsbeleid. Terwijl iemand als minister van financiën Steve Mnuchin bereid lijkt met China tot een vergelijk te komen, pleit economisch adviseur Peter Navarro juist voor stevig protectionisme. Hun onenigheid kon de Chinezen niet ontgaan: toen ze in mei samen in Peking waren voor overleg, kregen ze knallende ruzie. Bewonderaars van Donald Trump zeggen vaak dat onzekerheid zaaien een prima strategie is om de tegenstander op het verkeerde been te zetten. Maar het is duidelijk dat China daar zo snel mogelijk van af wil.