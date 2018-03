China blijft Trump een doorn in het oog, hij zint op nieuwe heffingen

Terwijl Europa een vrijstelling probeert te krijgen voor de importheffingen op buitenlands staal en aluminium die president Trump heeft ingevoerd, lijken er nieuwe Amerikaanse importheffingen op komst. Ze zijn gericht tegen China en bedoeld om dat land te straffen.

Of de heffingen er komen, is niet helemaal zeker, maar volgens Amerikaanse media kondigt Trump ze vrijdag aan. Ze zullen een keur aan Chinese producten treffen, is de verwachting: van techproducten tot kleding en van elektronica tot schoeisel. De heffingen zouden 30 miljard tot 60 miljard dollar (24 tot 48 miljard euro) moeten opbrengen.

Ook zou China buitenlandse bedrijven niet langer dwingen om technische kennis over te dragen aan Chinese bedrijven. "Intellectueel-eigendomsrechten worden volledig beschermd", zei Li, die zo een handreiking leek te doen aan de VS.

Miljarden dollars schade

Een commissie die vorig jaar onderzoek deed naar al die vormen van diefstal raamde de schade die de VS daardoor leden op tussen de 225 en 600 miljard dollar per jaar. De kosten die firma's moeten maken om diefstal te voorkomen, zijn niet in die bedragen verdisconteerd.

Trump ergert zich niet alleen aan de diefstal van Amerikaans intellectueel eigendom. Het enorme handelsoverschot dat China met de VS heeft, is hem ook een doorn in het oog. Volgens Amerikaanse cijfers bedroeg dat overschot vorig jaar 375 miljard dollar (305 miljard euro). Volgens China was het zo'n 100 miljard dollar lager. Met zijn opmerking dat 'een groot tekort niet iets is dat we willen zien', leek Li Keqiang ook op dit punt Amerika tegemoet te willen komen. Li deed de VS ook een suggestie: maak de export van technisch hoogwaardige producten naar China makkelijker.