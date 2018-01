Chili kwaad op de Wereldbank na misleidende rapporten

Volgens hoofdeconoom Paul Romer van de bank is de toonaangevende lijst misleidend en speelden politieke overwegingen een rol bij het opstellen ervan. De ranglijst laat zien of zakendoen in 190 landen stroef of soepel verloopt.

Chili schommelt sinds 2006 tussen de 25ste en de 57ste plek. In die jaren werd het land geleid door president Michelle Bachelet van de socialistische partij (2006-2010 en nu) en de conservatieve Sebastián Pinera (2010-2014). Onder Bachelet zakte Chili op de lijst, onder Pinera steeg Chili juist.

Dat kwam doordat de meetmethode werd aangepast, zei Romer tegen The Wall Street Journal. En dus niet doordat Chili onder Bachelet daadwerkelijk slechter was gaan presteren. Hij zegt niet in te kunnen staan voor de integriteit van het besluit om de methode aan te passen.