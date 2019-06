Chileen brengt paus met controversiële uitspraken over misbruik opnieuw in de problemen

Vorig jaar nog dienden 33 Chileense aartsbisschoppen bij paus Franciscus hun ontslag in wegens het toedekken van seksueel misbruik in hun kerk.

Amper een jaar later heeft de hulpbisschop van Santiago, Carlos Eugenio Irarrázaval Errázuriz, hetzelfde gedaan wegens controversiële uitspraken over misbruik, over vrouwen en over Joden. Voor paus Franciscus, die het ontslag heeft aanvaard, is dit een grote tegenslag. Na het schandaal van vorig jaar, wilde Franciscus de hiërarchie van de grond af opbouwen. Cili moest opnieuw geloofwaardige bisschoppen krijgen. Dat is duidelijk niet gelukt.

Eén dag na zijn nieuwe aanstelling, raakte hulpbisschop Irarrázaval al in de problemen, toen hij verklaarde dat het geen zin had “in de pot te blijven roeren” van het misbruik in de Chileense kerk. Slachtoffers van seksueel misbruik reageerden geschokt op dit bewijs van ongevoeligheid. Een dag na deze misser, liet Irarrázaval zich tegenover de Chileense CNN ontvallen dat voor vrouwen in de kerk geen rol is weggelegd, aangezien er ook geen vrouw aan tafel zat bij het Laatste Avondmaal. Die keuze zou Jezus “niet om ideologische redenen” hebben gemaakt.

Benoeming van de baan Even daarvoor had Irarrázaval opgemerkt dat de joodse cultuur vrouwen nog altijd achterstelt. “Als je een jood over straat ziet lopen, loopt zijn vrouw daar tien meter achter.” Jezus zou met die dynamiek gebroken hebben door met vrouwen te spreken, met een overspelige vrouw, met een Samaritaanse vrouw. Ook zou Jezus vrouwen toestaan voor hem te zorgen. Later verontschuldigde Irarrázaval zich voor zijn ongelukkige uitspraken. Maar zijn pauselijke benoeming tot bisschop is van de baan. Wel blijft Carlos Eugenio Irarrázaval Errázuriz priester.

