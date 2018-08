Chemiereus Monsanto moet kankerpatiënt 289 miljoen betalen

Volgens de jury van de rechtbank in San Francisco heeft het aangeklaagde chemieconcern Monsanto willens en wetens verzuimd te waarschuwen voor de potentiële gezondheidsrisico's van de populaire onkruidverdelger. Monsanto zelf ontkent dat er een verband bestaat tussen het bestandsmiddel glyfosaat en kanker en zegt juist over bewijs te beschikken dat het middel veilig is.

De voormalige tuinman Dewayne Johnson kreeg in 2014 op 42-jarige leeftijd een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Volgens hem was dat nadat hij liters Roundup via een tank op het grasveld van een school had gespoten. Een deel ervan kreeg hij door de wind in zijn gezicht, waarna hij uitslag kreeg over zijn hele lichaam. De kanker is volgens de artsen niet meer te genezen.

Volgens een advocaat van Monsanto, George Lombardi, duurt het jaren voor het non-Hodgkinlymfoom zich ontwikkelt en kan het verband tussen het product en de ziekte van Johnson niet worden aangetoond. Monsanto heeft inmiddels bekend gemaakt in beroep te zullen gaan tegen de veroordeling. Tegen de chemiereus lopen nog duizenden andere zaken. Johnsons zaak werd versneld behandeld vanwege zijn gezondheid.

Ook in Europa ligt glyfosaat onder vuur. De Europese Unie besloot vorig jaar de vergunning van het mogelijk kankerverwekkende middel met vijf jaar te verlengen. Dat besluit is mede gebaseerd op het oordeel van de Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA dat het middel niet kankerverwekkend zou zijn.