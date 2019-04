Chemiereus Bayer krijgt oorvijg van aandeelhouders nadat overname Monsanto tot verlies lijdt

Aandeelhouders van Bayer, bekend van zijn medicijnen (aspirine), zaden en bestrijdingsmiddelen, laakten de directie omdat die in hun ogen onvoldoende oog heeft gehad voor de risico’s die waren verbonden aan de overname van het Amerikaanse bedrijf Monsanto.

Net als vorige week bij ING leidde de stemming op de aandeelhoudersvergadering van Bayer tot veel commotie. Ruim de helft van de stemmers (55,5 procent) veroordeelde het beleid van de directie. Zo’n hoog percentage was niet eerder voorgekomen bij aandeelhoudersvergaderingen van concerns die deel uitmaken van de Dax-index, het Duitse broertje van de Nederlandse AEX-index.

Pijnlijk voor bestuursvoorzitter Werner Baumann en zijn mede-directieleden was ook dat belangrijke partijen zijn beleid veroordeelden of zich van stemming (en dus steun) onthielden. Dat gold voor ’s werelds grootste investeringsfonds BlackRock; voor DWS, de investeringspoot van Deutsche Bank; en voor Deka, het investeringsfonds van de Sparkassen. ISS en Glass Lewis, twee bureaus die adviezen geven hoe aandeelhouders op vergaderingen moeten stemmen, verwierpen het beleid. Het is uitzonderlijk dat zulke partijen zich tegen een bedrijfsbestuur keren.

Omstreden

Pijnpunt voor de aandeelhouders is Bayers aankoop van Monsanto, een grote en zeer omstreden producent van zaden en bestrijdingsmiddelen. Bayer besloot in 2016 tot de overname – Baumann was net topman geworden – en had in 2018 toestemming van alle autoriteiten binnen. Door de overname werd Bayer ’s werelds grootste op het gebied van bestrijdingsmiddelen én landbouwzaden, met name katoen, mais en soja. Bayer betaalde 63 miljard dollar voor Monsanto. Niet eerder gaf een Duits bedrijf zo veel geld uit voor een overname. Het bekendste product van Monsanto: Roundup, ’s werelds meest verkochte onkruidverdelger, die in 1974 op de markt kwam.

Om Roundup draait het allemaal. In oktober oordeelde een Amerikaanse rechter dat Monsanto (inmiddels Bayer) 78,6 miljoen dollar moest betalen aan Dewayne Johnson, een terreinknecht die een zeldzame vorm van lymfeklierkanker had gekregen en dat weet aan Roundup, waarmee hij jaren had gewerkt. De rechter gaf Johnson gelijk. In maart volgde een zelfde uitspraak in een andere zaak: nu werd Bayer veroordeeld tot betaling van 80 miljoen dollar.