Chemiereus Bayer boekt recordwinst, maar krijgt vooral vragen over Trump

Werner Baumann werd een beetje moe van alle vragen over Donald Trump. De baas van de Duitse farmaciegigant Bayer moest vanmorgen tijdens de persconferentie telkens weer vertellen over zijn ontmoeting met de Amerikaanse president. Alsof er geen overname van een omstreden biotechnologiebedrijf op de agenda stond. Wat ziet Baumann toch in een bruid die stinkt naar zwavel, vragen critici zich af. Want weinig bedrijven maken zoveel negatieve reacties los als het ‘duivelse’ Monsanto.

Baumann kijkt met een andere blik en ziet precies waarom de Amerikanen en de Duitsers zo’n goede combinatie zijn. “In 2050 zullen er tien miljard mensen op de wereld zijn”, zegt Baumann. “Hoe kunnen we al deze mensen voeden als de hoeveelheid landbouwgrond per hoofd van de wereldbevolking krimpt?”

Het antwoord luidt: innovatie. Door de kennis van Monsanto te combineren met die van Bayer, kunnen de bedrijven nog vernieuwender zijn, zegt Baumann. De aandeelhouders begrijpen dat volgens hem ook. “De prijzen van onze aandelen zijn hoger dan toen we de overname aankondigden.”

Meer fusies in de landbouwindustrie

Maar in de maatschappij is het begrip minder groot. Straks bepalen een paar bedrijven welke zaden boeren kunnen gebruiken en wat er op ons bord komt, is de kritiek. Bezorgde consumenten doelen daarmee op de fusiegolf in de landbouwindustrie. Behalve Bayer en Monsanto gaan ook het Zwitserse Syngenta en het Chinese Chemical Corp samen, net als de Amerikaanse bedrijven Dupont en Dow Chemical. Daarmee zijn er met Basf uit Zwitserland nog vier grote partijen over die bepalen wat we eten en hoe boeren moeten telen. Dat vinden veel mensen eng. Vooral omdat Bayer en Monsanto handelen in bestrijdingsmiddelen en zaadveredeling.

Het ging Trump er vooral om wat de fusie voor gevolgen heeft voor de Amerikaanse boeren

Hoe belangrijk het wereldvoedselprobleem ook is, niemand kan om Trump heen. Ook Baumann niet. Ja, hij heeft met Trump gesproken, en ja, het ging over 3000 banen die er in de Verenigde Staten bij zouden komen. Maar dat is niet zozeer omdat Trump hem het mes op de keel zette, maar een logisch gevolg van het samengaan met Monsanto. “Het was een goed en constructief gesprek, dat heb ik al een paar keer gezegd. Het ging Trump er vooral om wat de fusie voor gevolgen heeft voor de Amerikaanse boeren,” zei Baumann niet het voor het laatst. En nee, over de rol van emotie in het politieke debat had hij niet gesproken met de Amerikaanse president.