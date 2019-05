Chemieconcern moet 2 miljard schadevergoeding betalen in Roundup-proces

Alva en Alberta Pilliod zeggen dat ze onkruidverdelger Roundup, een merknaam van een bestrijdingsmiddel op basis van glyfosaat, ruim 30 jaar in hun tuin gebruikten. Bij beiden werd non-Hodgkin-lymfoom vastgesteld, een vorm van kanker die het immuunsysteem aantast.

Lees verder na de advertentie

Het middel werd geproduceerd door Monsanto dat vorig jaar werd overgenomen door Bayer. Het is al het derde proces dat is verloren door het bedrijf, en verwacht wordt dat er nog veel meer miljardenclaims zullen volgen. Er zitten nog ruim 10 duizend rechtszaken aan te komen.

In de eerste zaak, aangespannen door een Amerikaanse tuinier die eveneens zei kanker te hebben gekregen door het middel, werd Monsanto in augustus 2018 veroordeeld tot een schadevergoeding van eerst 289 miljoen dollar. Later werd dat bedrag naar beneden bijgesteld tot 80 miljoen dollar.

Bayer zei in een eerste reactie teleurgesteld te zijn en in beroep te zullen gaan. Naar verwachting zal de hoogte van de schadevergoeding ook in deze zaak nog flink naar beneden worden bijgesteld.

Lees ook: