Chelsea Manning is een boegbeeld op sociale media, in de gevangenis en daarbuiten

‘Oké iedereen, daar ben ik dan!’ schreef Chelsea Manning op Instagram. Daarbij een foto, waarop ze te zien is met een blond Twiggy-achtig kapsel en lichtrode lippenstift. Om haar mond speelt een flauwe glimlach.

Het is de vierde foto die Manning op het sociale medium plaatst. Eerder plaatste ze al een foto van haar zwart-witte sneakers, voorzien van het bijschrift ‘de eerste stappen in vrijheid!’. Ook genoot ze van een ‘hete, vette pizza’ en toostte ze op haar eerste dag buiten de gevangenismuren met een glas champagne.

Chelsea – voorheen Bradley – Manning werd veroordeeld tot 35 jaar cel voor het lekken van geheime overheidsdocumenten naar WikiLeaks. Tijdens haar gevangenisstraf ontpopte ze zich niet alleen als boegbeeld van klokkenluiders, ook voor de transbeweging werd ze een icoon, nadat ze vlak na haar veroordeling in 2013 bekend maakte voortaan als vrouw door het leven te willen.

Na haar vrijlating donderdag debuteerde ze op Instagram, op Twitter was Manning al sinds 2015 actief. Maar anders dan gewone stervelingen kon Manning niet zomaar 140 tekens tikken en een tweet de wereld in sturen. Ze had immers geen toegang tot internet. Tot haar 205.000 volgers sprak ze door tweets te dicteren via de telefoon, of ze gaf briefjes mee aan haar bezoek.

Niet alleen plaatste Manning berichten over haar transitie tot vrouw, ook sprak ze zich uit over de actualiteit - bijvoorbeeld het afschaffen van Obamacare en FBI-beleid - en hield ze haar volgers op de hoogte van het leven in de gevangenis en haar mentale gesteldheid. Ze kampte met depressies en deed zelfmoordpogingen, waardoor ze enkele keren in de isoleercel belandde.

De steun voor Manning op Twitter was overweldigend, liet ze zelf regelmatig weten. De ene na de andere hartverwarmende hashtag werd massaal gedeeld, zoals #hugsforchelsea en #freechelsea.

De eerste selfie van Manning op Instagram heeft in de eerste 17 uur meer dan twintigduizend hartjes gekregen. De reacties zijn overwegend positief, al maakt een enkeling haar uit voor landverrader. Het zal Manning niet deren. Na jaren via anderen met de buitenwereld gecommuniceerd te hebben, kan ze eindelijk gewoon haar telefoon uit haar broekzak halen, een selfie maken en deze de wereld in sturen, zonder dat iemand haar tegenhoudt.

