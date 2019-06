Checkpoint Charlie is de Duitsers een doorn in het oog en krijgt een make-over

Bij de attractie, die de scheiding tussen Oost- en West-Berlijn symboliseert, staat een namaakcontrolepost van het Amerikaanse leger. Nepsoldaten proberen toeristen te paaien door met hen op de foto te gaan en er worden imitatie-gasmaskers verkocht.

“De toestand waarin Checkpoint Charlie verkeert, is een schande voor het plein”, zegt de Amerikaanse oud-ambassadeur John Kornblum (77) tegen de Duitse tabloid BZ Berlin. Het is ook het stadsbestuur al lange tijd een doorn in het oog. Maar het gebied is in handen van de private projectontwikkelaar Trockland. Dat bedrijf presenteerde vorig jaar nieuwe plannen voor het Checkpoint en het aangrenzende plein bij de Friedrichstrasse. Die werden afgewezen door het stadsbestuur, onder meer omdat de projectontwikkelaar vlak bij de attractie een Hardrockhotel wilde neerzetten.

De omgeving rond Checkpoint Charlie moet een Berlijns karakter houden

Dat laatste ziet de gemeente niet zitten, vooral omdat het plein dan het open karakter verliest. De omgeving rond Checkpoint Charlie, waar in 1961 de Amerikaanse en Sovjettanks letterlijk tegenover elkaar stonden, moet bovendien een Berlijns karakter houden. Daarom stelt het stadsbestuur voor om rond de attractie bedrijven en appartementen te bouwen; 30 procent van die huizen is bedoeld voor sociale huur. Ook komt er een Koude Oorlogmuseum. De gemeente heeft de plannen voorgelegd aan de inwoners die tot 2 augustus suggesties kunnen aandragen. Projectontwikkelaar Trockland is verontwaardigd. ‘Een gemiste kans.’ Want Checkpoint Charlie “verdient de verbeelding en de spectaculaire architectuur”.

