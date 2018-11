Chauvinisme is ver te zoeken in matige Limburgse derby

Dat zul je altijd zien. Staat er in een veld van 22 acteurs maar eentje tussen die het Limburgse volkslied mee kan zingen, moet uitgerekend die ene plaatselijke held (Roel Janssen) vroegtijdig de strijd staken in de streekderby tussen VVV en Fortuna Sittard. Het is nota bene een Duitser van Togolese afkomst (Mlapa) die namens de thuisploeg de show steelt met twee treffers.

Van een echte derbysfeer is nauwelijks sprake. Ja, er is wat meer politie op de been dan voor een potje als VVV-Excelsior, maar de harde kern van de thuisploeg heeft zelfs een spandoek opgehangen om de bezoekers welkom terug te heten. Alles verloopt in pais en vree.

Weinig venijn

Zoals ook de wedstrijd weinig venijn kent. Janssen moet weliswaar na 25 minuten hinkend naar de kant en even later kan ook Fortunees Hutten niet verder, maar VVV-Fortuna Sittard kenmerkt zich juist door de momenten waarop níet resoluut wordt ingegrepen. De lachwekkende fout van Promes bijvoorbeeld, die over de bal heen maait, waarna Stokkers alleen op VVV-goalie Unnerstall af mag (0-1). Of collega-doelman Koselev, die vlak na de rust onnodig zijn doel verlaat, en makkelijk omspeeld kan worden door Mlapa (3-1). Dat soort fouten beslissen de matige wedstrijd die in een 3-2 zege voor de thuisclub eindigt. VVV blijft met dit resultaat keurig in de subtop, Fortuna Sittard voert het rechterrijtje aan.

“We hebben wel een pilsje verdiend,” zegt oud-speler Stan Valckx na afloop, met een brede lach om de mond. De technisch directeur van VVV heeft zojuist alle hoofdrolspelers bovenaan de vermaarde trap, die de kleedkamers verbindt met het veld, omhelsd. “Altijd leuk, winnen van een provinciegenoot,” glundert de man uit Arcen. “Voor ons dan, hè. Ik had niet de indruk dat het bij onze spelers zo leefde. Voor hen was het een wedstrijd als alle andere. Ze komen overal vandaan. Dat sentiment kennen ze niet.”

Datzelfde geldt voor de bezoekers uit Sittard, met vijftien nationaliteiten in de selectie. Maar zowaar ook twee Limburgers, van wie er één (Jorrit Smeets) in Venlo speeltijd krijgt als vervanger van Hutten. Na jarenlang langs de rand van de afgrond gelopen te hebben (KNVB-voorzitter Michael van Praag had de club al eens klinisch dood verklaard), heeft Fortuna Sittard zich dankzij de nieuwe voorzitter/eigenaar Isitan Gün aardig opgericht.