Charlotte Broekhuizen (29) is op vakantie in Sri Lanka: ‘Het ministerie adviseert ons om te schuilen.’

“Op het moment van de aanslagen was ik aan het ontbijten in de buurt van Matara op zo’n 180 kilometer van Negombo”, zegt Broekman. Een van de explosies was in een kerk in Negombo. “De sfeer is hier gespannen.”

“De kerken worden op dit moment bewaakt door militairen of politie, veel kerkgangers lijken bezorgd en vragen de militairen om uitleg. Ik probeerde net een foto te maken van een kerk hier, maar dat mocht niet”, zegt Broekhuizen. Ze hoorde via een inwoner van Matara dat de tempels niet worden beveiligd.

Charlotte Broekhuizen © Charlotte Broekhuizen

Broekhuizen: “De lokale inwoners reageerden in eerste instantie redelijk nuchter. Ze vermoeden moslimextremisme maar durven daarover geen harde uitspraken te doen”, zegt ze. De Nederlandse ambassade in Sri Lanka krijgt ze niet te pakken. “We moeten bellen met het ministerie van buitenlandse zaken in Nederland voor informatie”, zegt ze.

Broekhuizen heeft aan de politie gevraagd of het verstandig is richting Negombo te reizen. “Wij vliegen over een paar dagen dus het idee was om die kant op te gaan. Maar ze raden het hier af.” Ze reist al drie weken met een eigen tuktuk door het land en wilde verder reizen in de richting van Galle, aan de westkust. “Ik heb net met het ministerie van buitenlandse zaken gesproken en die adviseren om te schuilen en niet verder te reizen. Dus dat ga ik nu doen.”

Broekhuizen heeft contact met mensen via Facebook. “Mensen bellen is erg lastig. De verbinding lijkt zwaar belast te zijn.”

