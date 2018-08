Chaos op Lombok: 'Stel je voor, honderden toeristen en niemand weet waar-ie heen moet'

“De informatie die op de borden staat klopt niet. Ik zie hier een paar honderd mensen, zowel westerse toeristen als Indonesiërs", zegt hij vanuit de vertrekhal. "Niemand weet wanneer z’n vliegtuig vertrekt. Ik wacht hier met mijn vriendin al een tijdje totdat we kunnen inchecken. Het is onduidelijk wanneer dat kan.”

Thom Kuipers is een van vele toeristen die het Indonesische eiland zo snel mogelijk willen verlaten na de zware aardbeving van zondag die zeker 91 mensen het leven heeft gekost. Gevreesd wordt dat het dodental nog flink oploopt.

Het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft honderden meldingen ontvangen van en over Nederlanders op Lombok. Er zijn tot nu toe geen berichten dat er buitenlanders zijn omgekomen.

Ten tijde van de aardbeving was Kuipers met zijn vriendin op het eilandje Gili Air, een geliefde bestemming bij backpackers voor de kust van Lombok. “We zaten in een restaurant toen alles onwijs begon te schudden. Alles valt op de grond, overal paniek, elektriciteit viel uit.”

Het was voor het stel het laatste weekend van vier weken vakantie in Indonesië. De nacht bracht brachten ze samen met een groep andere reizigers door in de open lucht. “Het was pikdonker. We hebben geen oog dichtgedaan. Eerst lagen we vlakbij het strand, maar de mensen van het hotel brachten ons verder landinwaarts, uit angst voor een tsunami.”

Ik heb meteen familie en vrienden laten weten dat we veilig waren, dat vond ik het belangrijkst Thom Kuipers, toerist