Chaos in Kenia duurt voort: Odinga en Kenyatta allebei president

Kenia heeft sinds vandaag twee presidenten: de officiële, verkozen president Uhuru Kenyatta én Raila Odinga, de nummer twee van de verkiezingen die zijn nederlaag niet wil accepteren. De 73-jarige Odinga legde in een park in hoofdstad Nairobi ten overstaan van duizenden aanhangers de presidentiële eed af. Hij noemt zich nu volkspresident.

Daarmee duurt de chaos die in Kenia heerst sinds de verkiezingen van afgelopen jaar voort. Odinga verloor de stembusgang van 8 augustus, die vervolgens door het hooggerechtshof ongeldig werd verklaard. Aan de ‘herkansing’ op 25 oktober deed Odinga niet mee, omdat die verkiezingen volgens hem niet eerlijk zouden verlopen. Kenyatta won met een ongekende 98 procent van de stemmen bij een opkomst van 39 procent.

Crisis

Sindsdien is de politieke situatie in Kenia nog niet in rustiger vaarwater gekomen, terwijl het land in een zware economische crisis verkeert. Dat Odinga zijn aanhang opriep massaal bij zijn ‘beëdiging’ aanwezig te zijn, boezemde daarom menigeen angst in. Na de verkiezingen vielen al tientallen doden bij onlusten. Nu werd weer gevreesd voor dodelijk geweld tussen politie en burgers.

Zo ver kwam het niet, ook al zette de politie rondom het Uhuru-park traangas in tegen Odinga’s aanhang. Er waren naar schatting 10.000 mensen naar het park gekomen, ondanks hindernissen die de politie opwierp. Keniaanse media meldden dat bussen met Odinga-supporters werden tegengehouden.

Een aanhanger van Raila Odinga springt van een bus na een opstootje waarbij de politie traangas gebruikte in Nairobi, 30 januari. © REUTERS

Odinga zelf hield de zaken binnen grondwettelijke perken door zichzelf te beëdigen, hand op de bijbel, zonder tussenkomst van een rechter. Daarmee deed hij volgens officiële maatstaven niets illegaals. Ook vond de beëdiging plaats na 14.00 uur. Een echte president moet in Kenia vóór twee uur ’s middags ingezegend worden.

Toch kan de actie van Odinga de Keniaanse rechtsstaat en democratie op langere termijn schaden. Tal van oppositionele en onafhankelijke media die in het park waren om de ‘inauguratie’ van Odinga live te verslaan werden gisteren door de overheid uit de lucht gehaald. En de Keniaanse regering maakte gistermiddag bekend dat Odinga’s oppositiebeweging National Resistance Movement een criminele organisatie is.