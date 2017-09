Chaos in de schoolboekenwereld, duizenden leerlingen zonder boeken

Tienduizenden scholieren kregen deze zomer verkeerd materiaal of helemaal niets. Op dit moment kunnen vijfduizend leerlingen nog steeds niet bij hun digitale boeken.

Volgens Eric Razenberg moet alles in het werk worden gesteld om eenzelfde wanprestatie volgend jaar te voorkomen. Hij is voorzitter van de stichting Beter Digitaal Leren en vertegenwoordigt daarmee drie grote uitgevers (ThiemeMeulenhoff, Noordhoff en Malmberg) en twee grote distributeurs (Van Dijk en Iddink). Samen leveren zij aan een miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs. Volgens Razenberg moet een objectief onderzoek naar de incidenten de werkelijke oorzaken blootleggen, waarna het technische systeem en de werkwijze kunnen worden aangepast.

Maar een onafhankelijk onderzoek moet maar uitwijzen waar precies de pijn zit Eric Razenberg

In zijn algemeenheid gaat Razenberg uit van drie ‘verbeterpunten’. De afgelopen jaren zijn verschillende manieren om leermiddelen digitaal te bestellen samengevoegd. Dat moet uiteindelijk een vereenvoudiging betekenen, maar het systeem is technisch te ingewikkeld en behoeft aanpassingen. Bij de invoering kregen de ontwerpers daarnaast te maken met strenge wettelijke privacy-eisen, waardoor niet langer op naam besteld kon worden, maar met een losgekoppeld ID-nummer. Dat leidde tot veel verwarring.

Als laatste noemt Razenberg het gedrag van de gebruikers. Scholen en uitgevers moeten aan het systeem wennen, lezen aanwijzingen niet en wijken af van procedures. “Maar een onafhankelijk onderzoek moet maar uitwijzen waar precies de pijn zit”, aldus Razenberg. Dat moet begin volgend jaar zijn afgerond, zodat op tijd kan worden begonnen met de aanpassingen. Hij onderstreept dat ieder incident er een te veel is, maar dat tienduizenden leerlingen op één miljoen leerlingen binnen de foutmarge valt. Hij kenschetst de falende leveranties als aan ‘aanpassingsprobleem’.

De grootste leverancier van digitaal lesmateriaal Van Dijk Educatie maakte vandaag in NRC/Handelsblad bekend dat het in tijdnood is gekomen doordat kort voor de aanvang van het schooljaar in één week tijd drie miljoen licenties voor digitale boeken aan de anonieme gebruiksnummers moesten worden gekoppeld. Daarbij is van alles misgegaan. Ook bij de aanlevering van de papieren boeken ging het niet goed, doordat er 40.000 ‘late bestellingen’ waren, terwijl dat er vorig jaar slechts 15.000 waren. Veel consumenten denken volgens dat de uitgever een soort ‘Bol.com’ is en de volgende dag kan leveren. Ook kwam de uitgever moeilijk aan jonge uitzendkrachten en kwamen er veel plotseling niet opdagen. Vluchtelingen die wilden meehelpen, spraken de taal niet en werden weer weggestuurd.