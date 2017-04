Chaos bij afdeling vastgoed Rotterdam

Ondernemer Gürsel K. kon gedurende vier jaar 7 miljoen euro aan valse facturen verzilveren omdat de gemeentedienst kampte met opstapelende reorganisaties, nieuwe software, incomplete dossiers, bezuinigingen en een niet-luisterende leiding.

Eerder haalde collega Floor de Groot de wet van Murphy erbij: alles wat mis kón gaan, ging mis

De fraude bij het Rotterdamse poppodium Waterfront en de verbijstering dat die zo lang onopgemerkt was gebleven waren zo groot, dat de gemeenteraad koos voor een enquêtecommissie, zijn zwaarste controlemiddel.

De fraude kon volgens manager maatschappelijk vastgoed Julia Brugts voortduren, vanwege alle veranderingen op haar afdeling. "Hoe krijg je het verzonnen gelijktijdig de afdeling te laten krimpen en de stafdiensten en de ondersteunende systemen te reorganiseren? En dat alles in één jaar?"

Haar voormalige directeur Henk Rotgans: "Ik wist dat we fouten zouden maken. Toen deze uitwas in de krant verscheen, heb ik heel vaak teruggedacht aan de periode van de reorganisatie." Eerder haalde collega Floor de Groot de wet van Murphy erbij: alles wat mis kón gaan, ging mis.

Sjako Rouwborst, de financiële man die gisteren gehoord werd, nuanceert het beeld van vastgoedambtenaren, overgeleverd aan de grillen van een reorganiserende overheid. Ja, er waren problemen met het nieuwe softwaresysteem. "Maar het is niet zo dat de fraude zo lang kon voortduren omdat de cijfers niet aanwezig waren. De vraag is: kijkt iemand ernaar?" Brugts bekent dat ze niet achter een tabblaadje had gekeken, waar ze gegevens over Waterfront kon vinden.

Zoals commissievoorzitter Bart-Joost van Rij (Leefbaar Rotterdam) ook wat kregelig op haar reageert, als zij probeert te verklaren waarom K. vier jaar lang geen huur betaalde. Van Rij: "Betalen van huur zou ik voor een afdeling vastgoed de core business willen noemen. De sfeer bij jullie was niet: huur innen, dat is waar we hier voor zitten?"

De ondernemer wist de wanorde uitgekiend te misbruiken

Ontlastend voor Brugts is dat haar afdeling ineens twee petten op had: beheren én geld verdienen. En dat terwijl het aantal fte van 129 naar 70 was gegaan. De overgebleven ambtenaren moesten van specialisten generalisten worden. Over die ambtenaren is voormalig directeur Rotgans - die tevergeefs naar het stadsbestuur stapte over de inkrimping en de werkdruk - kritisch: "Er was te weinig kwantiteit én te weinig kwaliteit." En de medewerkers waren wellicht onvoldoende 'streetwise'.

In het ootje genomen Dan moest je net K. hebben. De ondernemer wist de wanorde uitgekiend te misbruiken. Hij schreef 7 miljoen aan facturen uit voor werkzaamheden die nooit werden uitgevoerd. Saillant: omdat hij bij een ander pand een huurachterstand had, gaf de afdeling incasso een negatief advies toen hij aanspraak maakte op het Waterfrontpand. Er gebeurde niks mee. Sinds de fraude vorig jaar uitkwam, is K. verdwenen. De commissie zal de komende week willen weten hoe de fraude kon gebeuren. Kreeg K. hulp van binnenuit, zoals oud-afdelingshoofd vastgoedontwikkeling De Groot suggereerde? Hij ondertekende veel van K.'s valse facturen, maar zegt dat hij 'in het ootje genomen' is door een ondergeschikte. Morgen en begin volgende week moeten ook de betrokken bestuurders verschijnen. Zoals Adriaan Visser, nu wethouder financiën, ten tijde van de fraude directeur bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Onder zijn leiding ging de gemeente in zee met een ondernemer voor wie alle seinen op rood stonden. Lees ook: ‘Wet van Murphy’ bij fraude rond Rotterdams poppodium Waterfront

