Chantal Blaak was met alles bezig behalve een wereldtitel

Winnares Chantal Blaak trok zaterdag een andere vergelijking. Ze noemde het een masterclass ploegenspel. Daarmee beoordeelde zij de prestatie van de Nederlandse vrouwen een stuk dichter op zijn werkelijke merites. Als je de knoet dermate fel over het peloton kunt leggen als het achttal deed op een zonovergoten namiddag in Bergen, dan heeft dat weinig met voetbal te maken.

Ze bewees op de zware omloop in Bergen over de inhoud van een diesel te beschikken

Maar goed, Blaaks teamgenoten gebruikte de vergelijking liever wel. Waarschijnlijk om de eigen teleurstelling geen prominente, zichtbare plek te geven. De twee ‘spitsen’ Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten hadden het steevast over “onze middenvelder”. Blaaks naam viel weinig in hun analyse. “Van der Breggen: “Dit was weer een kans.” Van Vleuten: “Middenvelders mogen ook scoren.”

Je kunt inmiddels betwijfelen of Blaak niet een rol van kopvrouw verdient, van spits. Ze bewees op de zware omloop in Bergen over de inhoud van een diesel te beschikken. Ze wordt soms ook wel eens vergeleken met een tractor. Toen Van der Breggen en Van Vleuten op de laatste klim groen licht kregen om de numerieke winstkansen van de ploeg voorin de kopgroep te verhogen, bleek Blaak nog ergens in haar tank een restantje peut te hebben.

Alles of niets Ze was de minst frisse van de zeven rensters die in de laatste kilometers voor de medailles in aanmerking kwamen. En Blaak heeft ook – nog – niet de statuur van de spitsen, zo bleek. Niemand van de vier buitenlandse vrouwen reageerde om die reden toen zij uit laatste wiel wegschoot. Van der Vleuten en Van der Breggen hielden begrijpelijk hun benen stil. De rode schaafwond in het weggesleten lycra op Blaaks dij danste op en neer. Met grote wielomslagen zette de boerendochter zich op de kant van de weg en nam stukje bij beetje afstand van de kopgroep. Er waren acht kilometers te overbruggen tot aan de finish. Vanuit Blaaks perspectief zag er heel anders uit: “Ik dacht: dit is de enige kans in mijn leven dat ik wereldkampioen kan worden. En dan is het gewoon alles of niets.” Een verrassing diende zich in Bergen aan en toch ook weer niet. De 27-jarige renster werd deze zomer Nederlands kampioen op de weg. Dat was overigens een dikke neus naar de bondscoach die haar een jaar eerder na een reeks aansprekende zeges thuisliet voor de Spelen van Rio de Janeiro.