Chantal Blaak is wereldkampioene op de weg

De Nederlands kampioene kwam halverwege de race in Noorwegen ten val, maar ontsnapte in de laatste kilometers uit een kopgroep van zeven wielrensters. Met een scheur in haar broek en het stof op haar shirt reed ze solo over de finish in Bergen.

Blaak profiteerde ervan dat de Nederlandse ploeg in goede vorm was. Nadat zij was ontsnapt, neutraliseerde Van Vleuten, de kersverse wereldkampioene tijdrijden, alle pogingen van de andere rijdsters uit de kopgroep om het verschil met haar landgenote weer te verkleinen. Van Vleuten eindigde op de vierde plek, net achter de Australische Katrin Garfoot (zilver) en Deense Amalie Dideriksen (brons).

Aan de finish reageerde Blaak vooral verbaasd op haar winst. "Ik wilde alleen maar helpen en werken voor de ploeg", zei ze. "Na die val dacht ik al dat het was afgelopen maar uiteindelijk kom ik ook in een kopgroep, net als Van Vleuten en Van der Breggen. Dat uitgerekend ik dan win, dat is best bijzonder. Nederlands kampioene en wereldkampioene in één seizoen, ik kan het niet geloven."

Het is de derde gouden medaille voor Nederland op het WK wielrennen, nadat Annemiek van Vleuten en Tom Dumoulin op de individuele tijdrit al eerder goud wonnen. Marianne Vos was in 2013 de laatste Nederlandse vrouw die de wereldtitel binnensleepte.

