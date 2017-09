Het belangrijkste Europese clubvoetbaltoernooi is deze jaargang het toneel voor Feyenoord, titelverdediger Real Madrid en het ambitieuze Paris Saint-Germain, dat bijna een half miljard betaalde voor spelers als Neymar en Mbappé.

Nasser Al-Khelaifi heeft een droom. En die droom mag iets kosten. De voorzitter van Paris Saint-Germain trok deze zomer bijna een half miljard uit om zijn ambitie te verwezenlijken. Al-Khelaifi's eerzucht, gesteund door de Qatarese regering, zorgde voor recordbrekende transfers. De Braziliaan Neymar kwam voor 222 miljoen euro over van FC Barcelona, terwijl voor het 18-jarige talent Kylian Mbappé van AS Monaco bijna honderdtachtig miljoen werd gereserveerd.

Daarmee werd het cliché onderstreept: de Champions League is een speelbal voor de rijken. Paris Saint-Germain, dat vorig seizoen in de achtste finale strandde tegen FC Barcelona, begint het nieuwe Europese avontuur vanavond met een uitwedstrijd tegen het Schotse Celtic. Al-Khelaifi kijkt echter verder vooruit. In zijn agenda is de datum 26 mei 2018 met rood omcirkeld. Dan wordt de Champions League-finale gespeeld in Kiev.

Paris Saint-Germain zal dit seizoen concurrentie ervaren van Real Madrid, winnaar van de laatste twee edities van de Champions League. Ronaldo (32), met 105 doelpunten topscorer aller tijden in de Champions League, lijkt een eeuwige honger naar succes te hebben. Ook Bayern München en Barcelona hebben hun zinnen gezet op de Champions League.

Daarnaast speelt er nog iets anders. Op de achtergrond wordt door een aantal gerenommeerde Europese clubs gesproken over een alternatieve competitie, de Super League, waarin clubs hun eigen tv-rechten vermarkten en zelf sponsors zoeken. Dit komt mede doordat de UEFA het EK uitbreidde van zestien naar 24 landen en de FIFA het WK vanaf 2018 voor 48 in plaats van 32 landen organiseert, terwijl de clubs de spelerssalarissen moeten doorbetalen (en de UEFA en FIFA miljarden-inkomsten genereren).

De laatste vijf seizoenen kwam de Champions League-winnaar uit het rijtje Real Madrid, FC Barcelona en Bayern München. Een surprise, zoals FC Porto dat was in 2004, is bijna ondenkbaar geworden gezien de grote budgettaire verschillen. Wie de groepsfase bekijkt en de zestien achtste finalisten voorspelt, zal er waarschijnlijk dertien of meer goed hebben.

Feyenoord

De crisis in het Nederlandse voetbal weerspiegelt zich ook in de komende editie van de Champions League, waarin Nederland vertegenwoordigt zal worden door landskampioen Feyenoord. De Rotterdammers moeten het in de poulefase opnemen tegen Manchester City (morgenavond), Napoli en Sjachtar Donetsk. In het buitenland is de Nederlandse inbreng schraal. Het aantal Nederlandse spelers dat, net als Paris Saint Germain-voorzitter Nasser Al-Khelaifi van Champions League-winst mag dromen, is dit seizoen - reëel gezien - beperkt tot hooguit vier

Arjen Robben (Bayern München), Daley Blind (Manchester United), Jasper Cillessen (FC Barcelona) en Georginio Wijnaldum (Liverpool) komen ervoor in aanmerking. Peter Bosz, vorig seizoen Europa League-finalist met Ajax, debuteert morgenavond als trainer in de Champions League. Hij speelt dan met Borussia Dortmund tegen Tottenham Hotspur in Londen.

Bas Dost (Sporting Lissabon), Kevin Strootman en Rick Karsdorp (beiden AS Roma), Quincy Promes (Spartak Moskou), Terence Kongolo (AS Monaco), Ricky van Wolfswinkel (FC Basel), Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio (beiden APOEL Nicosia), Boy de Jong (Anderlecht), Dorus de Vries (Celtic) en Ryan Babel en Jermain Lens (beiden Besiktas) zijn de overige Nederlanders in de Champions League.

