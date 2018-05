Centrale Bank VS hint op het accepteren van hogere inflatie

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Fed, heeft de rente gisteren onveranderd gelaten. Maar een klein woordje in de toelichting wekt verwachtingen bij beleggers, omdat de Fed zou laten zien dat het bereid is tijdelijk de inflatie te laten oplopen tot boven de normale doelstelling van 2 procent per jaar.

Nu de Amerikaanse economie al een tijdje flink groeit, en de werkloosheid snel afneemt, ziet de Fed de inflatie weer toenemen. En dat mocht ook wel: de afgelopen zes jaar lag inflatie onder de beoogde doelstelling van 2 procent per jaar. Centrale banken, niet alleen de Amerikaanse, hebben in die tijd alles uit de kast getrokken om de inflatie op te krikken. Ultralage rentes in de westerse wereld, en zelfs het massaal bijprinten van geld, moesten voorkomen dat economieën terug zouden vallen in deflatie, ofwel structureel dalende prijzen.

Voor het eerst werd er gesproken over het inflatiedoel van 2 procent als ‘symmetrisch’

De Fed verhoogde gisteren zijn verwachtingen over de inflatie. Een recente stijging van de geldontwaarding is volgens het centrale bankenstelsel geen incident, maar de opmaat naar structureel hogere inflatie.

Zorgen neutraliseren Dat is normaal gesproken genoeg om beleggers te doen schrikken. Immers, hogere inflatie zou betekenen dat de Fed het tempo van renteverhogingen zou moeten opvoeren om de prijsstijgingen in te dammen. Sinds eind 2015 heeft de Fed de rente langzaam verhoogd, van rond de nul procent destijds naar een bandbreedte van 1,5 tot 1,75 procent nu. Hogere rente betekent doorgaans slecht nieuws voor aandelen. Als leenkosten stijgen voor bedrijven, worden investeringen duurder en over bestaande leningen stijgen de rentekosten. Dat heeft zijn weerslag op de winst, en daarmee de koers van het aandeel. Maar in de toelichting op het besluit wist de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell die zorgen grotendeels te neutraliseren. Voor het eerst werd er gesproken over het inflatiedoel van 2 procent als ‘symmetrisch’. Met andere woorden: de Fed mikt op een inflatie van 2 procent, maar het maakt de centrale bankiers weinig uit of de afwijking daarvan aan de boven- of de onderkant zit. Een inflatie van 1,5 procent wordt even zwaar gewogen als 2,5 procent geldontwaarding. Powell gaf daarmee aan dat de Fed niet onmiddellijk op de rem zal trappen als de inflatie boven de 2 procent schiet. Dat geeft enige ruimte om de rente niet al te snel op te voeren. Daar was onrust over ontstaan, toen bleek dat de inflatie in maart plots was opgelopen tot 1,9 procent, ten opzichte van 1,6 procent een maand eerder. Hoewel de Fed verwacht dat die stijging niet tijdelijk is, gaf Powell met zijn ‘symmetrisch’ dus aan dat een koerswijziging nog niet in het verschiet ligt.

Geen renteverhoging in EU Analisten blijven er mede daarom vanuit gaan dat de Fed daarom vast zal houden aan het pad dat eerder werd uitgestippeld: drie, mogelijk vier, rentestapjes van een kwart procentpunt in 2018. In maart werd de rente al verhoogd, en de verwachting is dat tijdens de volgende beleidsvergadering in juni weer een verhoging plaatsvindt. In de eurozone is van een renteverhoging nog lang geen sprake. De Europese Centrale Bank is nog altijd bezig met een omvangrijk opkoopprogramma van schulden, juist om de rente laag te houden. Ondanks oproepen van onder andere de Nederlandse centrale bankpresident Klaas Knot om een begin te maken met een renteverhoging, zal de rente nog voor afzienbare tijd op het huidige lage niveau blijven. Van aantrekkende inflatie is in de eurozone ook nog geen sprake, zo bleek vanochtend uit een eerste schatting door statistiekbureau Eurostat voor de maan april. De inflatie daalde licht, van 1,3 procent in maart naar 1,2 procent afgelopen maand. Dit ondanks sterk gestegen prijzen van energie en voedsel, alcohol en tabak. Zonder die genoemde categorieën zou de inflatie zelfs uitkomen op een schamele 0,7 procent, becijferde Eurostat.