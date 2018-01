Celstraffen geëist in eerste grote witwaszaak met cryptomunten

Het Gerechtshof in Utrecht is deze week het decor van een omvangrijke rechtszaak tegen een bitcoinbende. Voor het eerst wordt witwassen via bitcoins op grote schaal behandeld in een Nederlandse rechtszaal. De zaak lijkt een testcase voor het Openbaar Ministerie, dat vecht tegen onder criminelen populaire cryptomunten.

De drie hoofdverdachten, jonge mannen van in de twintig, worden door het Openbaar Ministerie (OM) bankiers genoemd. Bankiers die tussen 2014 en 2015 via ruilhandel met bitcoins 10 miljoen euro aan crimineel geld zouden hebben witgewassen. Volgens justitie vroegen de mannen nooit naar de herkomst van de munten die ze verhandelden. Sterker: de verdachten garandeerden de klanten volledige anonimiteit en verdienden grof geld aan de hoge commissie die ze vroegen.

Daarmee waren de verdachten onmisbaar voor criminelen en hielden ze drugshandel in stand. Het OM eist zes jaar celstraf tegen twee van de verdachten, tegen de derde, vanwege zijn jonge leeftijd, vier jaar. Uitspraak wordt gedaan in april.

Georganiseerde criminaliteit De rechtszaak in Utrecht is een volgend voorbeeld van de aanzwellende kritiek op bitcoins en andere cryptomunten - er zijn er inmiddels 1500 verschillende. Volgens het OM wordt zware georganiseerde criminaliteit door het witwassen van geld via bitcoins geholpen. Exacte cijfers over de hoeveelheid cryptomunten in het criminele circuit zijn er niet. In december kopte deze krant dat bitcoin van witwassen kinderspel maakt. In het artikel stond dat inmiddels 40 procent van het verkeer tussen criminelen in bitcoins plaatsvindt, aldus een schatting van Europol. Cryptomunten zijn zo interessant voor criminelen omdat betalingen anoniem kunnen plaatsvinden. Dat begon met de bitcoin, maar het speelveld verplaatst zich naar andere munten, ziet ook Europol. De bitcoin is nog de populairste munt onder boeven maar zou volgens beveiligingsexperts uit de gratie beginnen te raken, zo schreef persbureau Bloomberg begin deze maand. Niet alleen vanwege de huidige hoge koers van de bitcoin, maar ook omdat de munt tegenwoordig zo onder het vergrootglas van overheden ligt. Dat was in 2014 wel anders, toen was de koers van de bitcoin niet meer dan tienduizend, maar enkele honderden euro's. De regulering van de munt waar nu bijna dagelijks over wordt geschreven was toen niet aan de orde. Dat is meteen ook het belangrijkste argument dat de verdediging van de verdachten aandraagt. De bitcoin was een recent fenomeen in een nieuwe wereld die nog ontdekt moest worden. Er was bijna geen regelgeving en verdachten moesten hun eigen weg vinden.