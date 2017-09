Celstraf voor oud-staatssecretaris Robin Linschoten (VVD)

De straf valt hoger uit dan het Openbaar Ministerie aanvankelijk eiste. Het OM vond een taakstraf van 200 uur, een voorwaardelijke celstraf van een half jaar wel voldoende.

Dat de straf hoger uitvalt, heeft vooral te maken met de statuur van Linschoten. Als publieke figuur had en heeft hij nou eenmaal een voorbeeldfunctie. De rechter neemt het hem kwalijk dat hij ook weinig respect heeft getoond voor de Belastingdienst. Hij ging nauwelijks in op voorstellen van de Belastingdienst en liet feitelijk alles na om het belastinggeschil op te lossen.

Het vernietigende oordeel van de Amsterdamse rechtbank is een nieuw dieptepunt in de loopbaan van Linschoten. De man die ooit gold als een politiek talent en bestuurlijk zwaargewicht had door de hele gang van zaken al een dusdanige smet op zijn blazoen dat hij voor advieswerk of bestuursfuncties niet meer werd gevraagd.

Sterker nog, die houding deed de rechter besluiten geen taak- maar een celstraf op te leggen. Linschoten vond bij de behandeling van zijn zaak nog dat de fiscus hem heeft 'uitgerookt' door overal waar dat maar kon beslag te leggen op tegoeden die hij nog had bij opdrachtgevers. Het totale bedrag dat hij de fiscus moet afdragen is 100.000 euro.

Vrouw ook weg

Hij zit aan de grond, heeft huis en auto moeten verkopen, zijn vrouw is volgens hem door de problemen met de fiscus opgestapt en hij, ooit staatssecretaris sociale zaken, kan zich geen ziektekostenverzekering meer permitteren. Naar eigen zeggen is hij voor een slaapplaats aangewezen op vrienden.

Ooit was hij staats­se­cre­ta­ris sociale zaken, nu kan hij zich geen ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring meer permitteren.

De weinig rooskleurige financiële positie heeft matigend op de straf gewerkt. Dat Linschoten geen strafblad heeft spreekt ook in zijn voordeel. De rechter is er echter niet gerust op dat Linschoten niet in zijn oude foute gedrag vervalt en heeft daarom een relatief groot deel van de straf (3 maanden) voorwaardelijk opgelegd. Dat Linschoten veel negatieve aandacht in de media heeft getrokken, is voor de rechter geen reden mild te zijn.