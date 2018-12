Celstraf geëist voor illegaal vuurwerk: ‘Uw wijk had kunnen ontploffen’

Het Openbaar Ministerie eiste vanochtend voor de rechtbank in Zwolle acht maanden celstraf tegen de 27-jarige monteur Petrus van R. uit Enschede. In de garage bij zijn huis troffen rechercheurs vorig jaar pallets aan met 2500 kilo vuurwerk, honderd keer de toegestane hoeveelheid. Het overgrote deel, zoals drie mortierbommen, was zwaar vuurwerk, niet geschikt voor particulieren. Zowel de rechter als de aanklager toonde zich geschokt over de risico’s die de buren van de man hebben gelopen.

De officier van justitie rekende voor dat een dergelijke hoeveelheid wettelijk op vierhonderd meter van de bebouwde kom moet worden bewaard, achter beduidend dikkere muren dan de garagewand. “In het gebied met die straal vanuit uw garage staan veel woonhuizen, twee supermarkten, een kinderopvang en een tankstation.” Je moet er niet aan denken wanneer de garagelading bij Van R. was ontploft, aldus de aanklager.

R. zegt dat hij achtduizend euro betaalde voor het vuurwerk, het ging ophalen in Duitsland en een deel wilde doorverkopen “alleen maar om mijn eigen hobby te financieren”. Hij ontkende dat ‘bestellijsten’ en contant geld, op zijn keukentafel aangetroffen tijdens een huiszoeking, bedoeld waren voor het vuurwerk. De officier van justitie denkt dat dit wel zo was. “De mensen aan wie hij dit vuurwerk zou verkopen, zou hij bovendien in groot gevaar hebben gebracht.”

Dat ik stom ben geweest, is nog licht uitgedrukt. Petrus van R, verdachte bezit illegaal vuurwerk.

Spijt De Enschedese monteur heeft al bijna drie maanden vastgezeten en betoonde ook gisteren spijt. “Dat ik stom ben geweest, is nog licht uitgedrukt.” Zijn advocaat benadrukte dat Van R. geen winst wilde maken met de vuurwerkpartij. Hij zou daarom alleen voor het bezit van het gevaarlijke vuurwerk moeten worden gestraft, niet voor het verhandelen. Omdat een nieuwe celstraf zijn leven verder zou ontregelen, zou een aanvullende werkstraf beter op zijn plaats zijn, aldus de advocaat. Het OM had behalve acht maanden onvoorwaardelijke celstraf ook vier maanden voorwaardelijk geëist. Zelf zegt de monteur vuurwerk compleet te hebben afgezworen. “Ik raak geen sterretje meer aan.” De reclassering schat in dat hij inderdaad niet snel opnieuw in de fout zal gaan. De rechtbank in Zwolle doet uitspraak op 20 december. Hoewel het aantal vuurwerkslachtoffers de laatste jaren niet stijgt, is juist zwaar vuurwerk wel een groeiend probleem. Het OM heeft daarom voor een harde aanpak gekozen, met verschillende vervolgingen. Te vaak nog denken mensen dat het om een lolletje gaat, terwijl ze in feite explosieven uit het buitenland halen.

Ook de klanten krijgen straf Komende donderdag moeten in Amsterdam zich verdachten verantwoorden voor de vondst van eveneens zeer grote partijen vuurwerk, drie jaar geleden in Apeldoorn. Net als de man uit Enschede zouden ze onder andere 2500 kilo vuurwerk hebben opgeslagen. Niet in hun eigen huis, maar wel in een bedrijfspand zonder de extra bescherming die bij vuurwerk verplicht is. Politie en justitie hebben dit jaar hun pijlen niet alleen gericht op handelaren in illegaal vuurwerk, maar ook op hun klanten. Na een tip over webshops die zwaar materiaal vanuit Polen verkopen kunnen zo’n tweeduizend kopers van dit materiaal politiebezoek verwachten. Waarschijnlijk wacht hen een boete of, als ze echt veel explosieven hebben gekocht, een taakstraf.

Straffen eind deze maand Wie de komende jaarwisseling wordt betrapt op het afsteken van veel en zwaar illegaal vuurwerk, kan wat het OM betreft rekenen op een gevangenisstraf. De schade van dit vuurwerk en de overlast worden daarin meegerekend. Als het om minder ernstige bommen gaat, kan een boete of een taakstraf volstaan. Ook dit jaar zal het OM weer snelrecht – binnen drie dagen op zitting – toepassen op mensen die de jaarwisseling verstoren. Omdat Oud en Nieuw als een evenement wordt beschouwd, kunnen straffen tot 75 procent hoger uitvallen dan normaal. Behalve straffen zullen de aanklagers ook vragen om maatregelen voor het komend jaar, zoals een gebiedsverbod, meldingsplicht of huisarrest tijdens Oud en Nieuw. Geweld tegen hulpverleners, zoals ambulancebroeders of agenten, wordt dubbel bestraft, maar dat geldt het hele jaar door. Eerder klaagden de stadswachten er al over dat ze met het groeiend aantal vuurwerkvrije zones steeds meer gebieden moeten controleren waarin ze agressieve feestgangers ontmoeten.

