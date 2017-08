Celeste Plak laat haar moves in de zaal zien, liefst ook in Japan

Altijd maar een ritje met de bus is best saai, en dus werden de Nederlandse volleybalvrouwen gisteren na de training van het sportcentrum in Rotterdam eens op een andere manier vervoerd naar hun slaapplek: met de watertaxi. De volleybalsters verblijven deze week in Hotel New York, tijdens het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Japan. Celeste Plak (21) vindt het gaaf, slapen op zo'n toplocatie. Het is prettig om te spelen in Nederland, zegt de Noord-Hollandse. Fijne supporters en het eten is goed.

Aan de andere kant was spelen in Nederland helemaal niet nodig geweest. Bij de eerste kans op kwalificatie ging het in mei in Azerbeidzjan flink mis. In de beslissende wedstrijd werd kansloos met 0-3 in sets verloren van het gastland. Azerbeidzjan plaatste zich, Nederland, de nummer vier van de Olympische Spelen in Rio, droop af als nummer twee in de poule.

Daarom moet nu nog een extra toernooi worden gespeeld. En meteen misschien wel het belangrijkste toernooi in de toch al drukke zomer. Het tweede kwalificatietoernooi is, na de mislukte reeks in mei, verschillende oefenwedstrijden en de World Grand Prix het vierde 'speelblok' in vier maanden. En dan komt er nog een EK aan in september.

Hoe zorg je ervoor dat je het dan nog met elkaar uithoudt? Plak: "Met veel humor. Op een gegeven moment ben je wel uitgepraat. Je ziet elkaar zo lang. Als alles hetzelfde blijft, word je elkaar zat."

'Gekke tien minuten' Dus zet iedereen iedereen wel-eens te kakken. Vooral op de hotelkamer van Plak en kamergenootje Robin de Kruijf is het vaak hilariteit. "Robin heeft weleens moeite spreekwoorden op een juiste manier te zeggen. Vandaag zei ze nog dat iemand nooit de hand in eigen borst steekt. Of dat er twee als vuur en ijs zijn. Ja, dan kunnen we daar heel hard om lachen." Snelle aanvallen slaan, dat is het plan. Celeste Plak Af en toe heeft Plak met haar teamgenoten ook wel een 'gekke tien minuten'. Dan maakt ze een dansje op de volleybalvloer. Een dansje dat dan weer op Instagram verschijnt. "Ja joh, ben je vrolijk, dan moet je dat laten zien. We hebben al geen tijd om te stappen, we zijn altijd in de hal. Onze moves laten we in plaats van in de club in de zaal zien. Zonder alcohol, maar met een isotone sportdrank." Dat dansen moet vanaf vandaag ook in het veld gebeuren. Te beginnen met Griekenland, vanavond. Nederland moet wel. Het is de laatste kans op kwalificatie. Snelle aanvallen slaan, is het plan. Op die manier maak je het de tegenstander moeilijk te blokkeren. De beste twee van de poule mogen naar het WK. Op papier is vooral België lastig, het team waar de volleybaldames al vaak tegen speelden. Maar Plak is met haar enthousiaste voorkomen uiteraard vol vertrouwen. "Het is nu heel anders dan in mei. Volleybal is complex. Het gaat om de afstemming, om techniek. Wij hebben nu veel tijd gehad om die automatismen te vinden. Ik durf wel te zeggen dat we een stuk verder zijn. We bieden nu meer weerstand."

