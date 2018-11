Cel en tbs geëist tegen pianostemmer die dominee aanviel

Eerder dit jaar zei dominee Ebi Wassenaar uit Rhenoy dat de man die ­probeerde een eind aan haar leven te maken, in haar kerk, geen straf moest krijgen. “Daar kom ik van terug”, zei ze vandaag, zittend in haar rolstoel in de ­Arnhemse rechtbank. “Ik koester geen wraakgevoelens of agressie, maar er moet wel recht gesproken worden. Ik vraag dus toch celstraf. Uw daden kunnen niet onbestraft ­blijven.”

Wassenaar had eind november vorig jaar een afspraak in de PKN-kerk in Rhenoy met pianostemmer Wijnand B. Hij vroeg of hij bij haar thuis mocht blijven tot hij zijn volgende afspraak had. Wassenaar weigerde. ‘Uit het niets’ is ze vervolgens drie keer achterop haar hoofd geslagen, vrijwel zeker met een hamer, aldus de officier van justitie. Haar huisgenote vond haar op de koude leistenen in een plas bloed. Het scheelde maar een haar of ze was dood geweest. Ze moest maanden revalideren.

De verdachte zei tegen zijn tante een moord te willen plegen, zodat hij in de gevangenis zou belanden en verzekerd zou zijn van zorg

Volgens de officier is ze nog maar een schim van de actieve, zelfstandige en scherpe vrouw die ze was. Haar ambt kan ze niet meer uitoefenen, want ze is voor 94 procent invalide. Ze is afhankelijk van mantelzorg. “Ik kan geen stap meer alleen zetten”, zei ze in haar slachtofferverklaring.

Fysiek en mentaal wrak B. zit in voorlopige hechtenis in de gevangenis in Scheveningen. Hij had dinsdag geen zin om naar de ­zitting in Arnhem te komen, maar de rechtbank wilde hem per se zien. B.’s advocaat Jan Peter van Schaik stemde ermee in dat de rechter hem liet ophalen uit Scheveningen. De advocaat hoopte zo laten zien dat de man fysiek en mentaal een wrak is. Vanwege afasie, een taalstoornis, kan hij slecht uit zijn woorden komen en is hij moeilijk te verstaan. De rechters vonden dat de zitting kon doorgaan; wel praatten ze langzaam, duidelijk en in behapbare stukjes. B. zei zich van de dag van de aanval niks meer herinneren. Hij onderbrak het relaas van de rechtbankvoorzitter meer dan eens met een opmerking, die zijn advocaat moest ‘vertalen’. Steeds was het min of meer een ontkenning: “Dat is onzin”. Of: “Dat zou ik nooit doen”, of “Ik kan dat niet ­geloven”. En: “Ik zou nooit iemand slaan”. Heel andere uitspraken dan wat hij volgens zijn tante en neef had gezegd toen zij hem zagen na zijn bezoek aan Rhenoy. Hij zou gespannen zijn geweest en dingen hebben gezegd als “Foute boel, mijn leven is voorbij”. “Stom, stom, stom, ik ben hartstikke stom geweest.” Tegen zijn tante had hij expliciet gesproken over een dominee die hij had geslagen. “Hij biecht dus op wat hij had gedaan”, con­cludeerde de officier, die er niet aan twijfelde dat B. de dominee met voorbedachten rade probeerde te vermoorden. Gedragsdeskundigen achten hem verminderd toerekeningsvatbaar. Ze spraken van een man met een autisme-stoornis, die een geïsoleerd leven leidde. Hij woonde bij zijn moeder en raakte volgens zijn familie de weg kwijt, nadat zij vorig jaar was over­leden. Hij zei tegen zijn tante een moord te willen plegen, zodat hij in de gevangenis zou belanden en verzekerd zou zijn van zorg. Wassenaar zei te wensen dat de ­pianostemmer berouw zou tonen en om vergeving zou vragen. “Ik kan u niet vergeven als u er niet om vraagt.” B. luisterde aandachtig naar haar ­betoog. Zijn reactie: “Ik heb het niet gedaan.”

