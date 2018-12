CDU vreest voor partijscheuring na vertrek Merkel

De minister-president van Nordrein-Westfalen, Armin Laschet, maakt zich zorgen. De harde strijd tussen vooral twee kandidaten voor het partijvoorzitterschap van zijn partij CDU zou wel eens kunnen leiden tot een partijscheuring, vreest hij. "We moeten er alles aan doen dat het niet zover komt. Voor de partij zal het beslissend zijn hoe de nieuwe partijvoorzitter met de verschillen omgaat."

Vandaag kiezen 1001 afgevaardigde leden van Angela Merkels partij CDU een nieuwe partijvoorzitter. Het is voor de CDU een spannende dag omdat Merkel de afgelopen 18 jaar die functie bekleedde en er nog niet eerder ervaring is opgedaan met een leiderschapsverkiezing. Merkel is wel van plan om nog Bondskanselier te blijven, maar de nieuwe voorzitter is op termijn ook een logische kandidaat om haar op te volgen.

Hoewel zich menig opvolgingskandidaat meldde, is het aantal kanshebbers inmiddels gereduceerd tot twee: het wordt óf de rechtse kandidaat van buiten Friedrich Merz, óf de doorgewinterde partijtijgerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

De afgelopen weken voerden Merz en Kramp-Karrenbauer gezamenlijk met een derde kandidaat, Jens Spahn, in het hele land campagne. De relatief jonge Spahn, 38 jaar, delfde in de peilingen al snel het onderspit. Maar het antwoord op de vraag of het Kramp-Karrenbauer wordt of Merz, weet niemand. Ze lijken beide bijna even populair.

De rechtervleugel is voor de 63-jarige advocaat, lobbyist en zakenman Merz, de meer christelijk-sociale leden kiezen liever voor AKK, zoals Kramp-Karenbauer wordt genoemd. Afgelopen week werd de strijd verhevigd doordat Wolfgang Schäuble, de invloedrijke Bondsdagvoorzitter, zijn partijgenoten in de Frankfurter Allgemeine opriep om Merz te stemmen. "Het beste voor het land", zei hij.

Merz is de aartsvijand van Merkel sinds zij in 2002 het fractievoorzitterschap van hem afpakte. Hij wil dat de partij veel meer opschuift in de richting van de populistische partij AfD, om zo de kiezers die daarnaar overliepen terug te winnen. Een eerste opiniepeiling onder de 1001 afgevaardigden gaf hem met 53 procent van de stemmen de meeste kans, maar aan die peiling deed maar een kwart van de stemgerechtigden mee. Wordt hij voorzitter, dan moet hij opnieuw nauw met Merkel samenwerken.

Minister van economische zaken Peter Altmaier wond zich op over het stemadvies van Wolfgang Schäuble. 'Uit respect voor de afgevaardigden' had hij het meer kies gevonden dat alle CDU-zwaargewichten hun mond hielden over hun voorkeur. "Maar nu Schäuble de dam verbroken heeft, kan ik zeggen dat we juist met Annegret Kramp-Karrenbauer de beste kans maken om de verkiezingen te winnen."

Ook voormalig minister van sociale zaken Norbert Blüm koos openlijk voor Kramp-Karrenbauer. "Zij is de beste kandidaat om de partij bijeen te houden", zei Blüm, die zich klaarblijkelijk ook zorgen maakt over de eenheid van de CDU na de leiderschapsverkiezing.