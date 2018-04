CDA-senator Knapen: 'Stop met tegenwicht bieden aan een sterke Frans-Duitse as in Europa'

CDA-senator Ben Knapen bepleit een andere strategie dan premier Mark Rutte heeft: die zoekt juist aansluiting bij kleine gelijkgestemde landen, om te voorkomen dat de Frans-Duitse as oppermachtig wordt binnen de Europese Unie.

In een interview met het wetenschappelijk CDA-tijdschrift Christen Democratische Verkenningen, dat vandaag verschijnt, zegt Knapen dat het juist goed is als Berlijn en Parijs zorgen voor meer Europese samenwerking. Den Haag moet zich daarbij aansluiten, omdat alleen op die manier Nederland beschermd kan worden tegen internationale bedreigingen als ongecontroleerde migratie, de macht van Rusland en China, en ongebreidelde vrijhandel die sociale beschermingen van burgers uitholt.

Het kabinet denkt juist invloed uit te kunnen oefenen door een tegenwicht te vormen aan deze machtige kopgroep die het beleid in de EU kan gaan bepalen. Minister van financiën Wopke Hoekstra (CDA) probeert bijvoorbeeld een alliantie te smeden met Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen, en Zweden. Deze coalitie vindt dat landen vooral zelf hun begroting op orde moeten brengen. Macron pleit juist voor een Europese minister van financiën met een eigen budget voor de hele eurozone. De Europese Commissie is hier ook een voorstander van. Noordelijke landen als Nederland vrezen dat zij op die manier geld moeten overdragen aan zwakkere zuidelijke economieën.

Microscoop of verrekijker?

Knapen heeft in zijn pleidooi voor meer Europese economische samenwerking ook kritiek op de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Pieter Omtzigt, die daar het woord voert over Europa en financiën, heeft volgens Knapen de neiging plannen over meer financiële samenwerking in de eurozone 'onder een microscoop te leggen en dan allerlei voorstellen voor verbetering te doen.' Dat kan volgens Knapen nuttig zijn, maar het moet niet doorslaan. "Soms moeten we de microscoop wegschuiven en de verrekijker pakken. Kijken naar het grotere geheel: wat voor Europa hebben we nu nodig? En dan komen we bij een Europa dat ons beschermt."

Die bescherming moet volgens Knapen ook bestaan uit meer militaire en diplomatieke samenwerking. Alleen door de handen ineen te slaan, kunnen Europese landen op het wereldtoneel een weerwoord bieden aan de machtspolitiek van China, Rusland of de meer eigenzinnige koers van de Verenigde Staten onder president Trump.

Knapen is positief over bestaande plannen om bijvoorbeeld gezamenlijk binnen de EU nieuwe wapens te ontwikkelen, maar vreest dat het uiteindelijk te weinig is om als Europa echt een eigen stempel op mondiale ontwikkelingen te drukken. "Duitsland durft dat om allerlei redenen niet, en Frankrijk kan het niet alleen. Dus is een krachtenbundeling nodig om onze eigen waarden en belangen te verdedigen." Nederland moet in de ogen van Knapen daarom meer aansluiting zoeken bij Macron en hem actief steunen als hij het Europese veiligheidsbeleid wil versterken.