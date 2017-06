CDA-politica is 'al het gedoe' zat: Ik heb de bonnetjes weggegooid

Ze zei in een interview met dagblad Tubantia dat ze alle bonnetjes vorige week heeft weggegooid. "Zo zat was ik het gedoe." Ze overwoog naar eigen zeggen ook even om uit de CDA-fractie in het Europarlement te stappen en op eigen houtje verder te gaan.

De partijleiding van het CDA en Schreijer-Pierik spraken afgelopen week over de onkostenvergoeding. De andere CDA-Europarlementariërs legden conform interne partijregels met een accountantsverklaring al verantwoording over hun besteding af, maar Schreijer-Pierik niet. Zij stond bij de Europese verkiezingen van 2014 onderaan de lijst, en kwam met voorkeursstemmen in het parlement. Alleen de CDA'ers bovenaan de lijst hadden destijds toegezegd jaarlijks met een accountantsverklaring over hun onkostenvergoeding te komen. Het CDA en Schreijer-Pierik zijn nu overeengekomen dat zij dat vanaf 1 juli ook gaat doen.

Alle Europarlementariërs krijgen maandelijks een onkostenvergoeding van 4300 euro. Het idee is dat zij daarmee bijvoorbeeld kantoorruimte in hun thuisland kunnen huren. Het parlement zelf kent geen regels over bonnetjes of terugbetaling van niet aan het parlementswerk besteed geld.

De NOS bevroeg onlangs alle 26 Nederlandse Europarlementariërs over hun onkostenvergoeding. Zeventien van hen werkten mee. De PVV en SGP gaven geen antwoord. De VVD zei zich aan de regels te houden, maar wilde geen specificatie geven. De ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SP toonden zich transparanter. De Partij voor de Dieren stort terug wat overblijft.

