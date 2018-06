CDA-leider Buma: De VS zijn geen vanzelfsprekende bondgenoot van Europa meer

“Europa is meer dan ooit op zichzelf aangewezen. Amerika is geen vanzelfsprekende bondgenoot meer”, zei CDA-leider Sybrand Buma vandaag op het congres van zijn partij. Hij wil een grondig debat over hoe Europa zich moet ontwikkelen, maar voor hem is duidelijk dat ‘Nederland niet zonder Europa kan’.

De CDA-voorman wil een Europa dat ‘sterk is waar het sterk moet zijn’: bestrijding van terrorisme en onveiligheid, aanpak van immigratie, bevordering van duurzaamheid en nieuwe vormen van energie. Brussel moet ook taken afstaan als lidstaten die beter zelf kunnen doen.

Buma liep vooruit op de verkiezingen voor het Europees Parlement die over een jaar plaatsvinden. De vorige keer, in 2014 ging het CDA de campagne in met een kritisch programma. Europa moest vooral veranderen, met minder macht voor Brussel en een kleinere Europese Commissie. Met welk programma komt het CDA in het najaar: opnieuw enigszins eurosceptisch of is positief over verdere Europese integratie?

Ietsje mper Pro-Europa

De leden van het CDA had vijf jaar geleden in Wim van de Camp een kandidaat-lijsttrekker met uitgesproken Europese opvattingen. Maar bij de lijsttrekkersverkiezingen legde hij het af tegen Esther de Lange, die een sceptische boodschap uitdroeg: “Steun voor Europa is niet meer vanzelfsprekend.” Van de Camp verwacht dat de toon van het programma dat in het najaar verschijnt ‘meer pro-Europa’ zal zijn. “In 2013 zaten wij nog midden in de eurocrisis. Dus ik begrijp wel dat er toen veel kritiek was.”

Tijdens het congres konden 500 leden meepraten over het verkiezingprogramma voor het Europees Parlement. Fred Duijn, raadslid in Voorburg, zat aan één van de tafels om stellingen te bedenken. “We hebben elkaar nodig in Europa”, zegt hij. Legers kunnen prima samenwerken: “Twee tanks is beter dan één tank.” Een programma is niet eurosceptisch of pro-Europa, vindt Rotterdammer Hein van der Loo. “Het varieert. Op het terrein van economie en ecologie moeten wij samenwerken.”

Vluchtelingen, Brexit, Trump. De grondtoon van het CDA over Europa is altijd positief geweest Pieter van Geel, voormalig staatssecretaris en fractievoorzitter

Ook Pieter van Geel, voormalig staatssecretaris en fractievoorzitter, vindt de tegenstelling eurosceptisch of pro-Europa ‘niet productief’. Hij is voorzitter van een commissie die het verkiezingsprogramma schrijft en wijst erop dat de wereld is veranderd sinds 2013: “Vluchtelingen, Brexit, Trump. De grondtoon van het CDA over Europa is altijd positief geweest. Dat het politiek strategisch soms goed uitkomt om een kritische toon aan te slaan, daar ga ik verder niet over.”

Vijf jaar geleden voerde ex-staatssecretaris Ben Knapen de regie over het verkiezingsprogramma. Die toonde zich een maand geleden in het partijblad positief over integratie. Nederland moet zich aansluiten bij de pro-Europese koers van de Franse president Emmanuel Macron. Want alleen op die manier is er bescherming tegen internationale bedreigingen zoals ongecontroleerde migratie, de macht van Rusland en China en de onbeheerste vrijhandel die de sociale zekerheden van burgers bedreigt. Iedereen in het CDA vindt Europa belangrijk, meent Knapen, er bestaat alleen verschil van opvatting over ‘de maatvoering’, waarmee kan Brussel zich wel en niet moet bemoeien. Zijn pleidooi: “Kijk naar het grotere geheel.”