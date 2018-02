CDA en VVD: Gemeenten moeten geen ‘sleepwet’ zeggen

Trouw schreef donderdag dat bijna een kwart van de gemeenten die term (bedacht door tegenstanders van de wet) op de eigen website gebruikt, in plaats van de neutrale teksten van de onafhankelijke Referendumcommissie.

Dit kan echt niet. ‘Sleepwet’ is geen objectief begrip. CDA-Kamerlid Harry van der Molen

CDA-Kamerlid Harry van der Molen spreekt van ‘amateurisme’ bij de gemeenten. “Dit kan echt niet. ‘Sleepwet’ is geen objectief begrip. De gemeenten moeten dit corrigeren. Hopelijk helpt het dat er nu aandacht voor is.”

“De term sleepwet is vooringenomen en dekt de lading van deze wet niet”, stelt VVD-Kamerlid Malik Azmani. “Het gaat hier om een antiterreur-wet, die onze diensten de bevoegdheden geeft die zij hard nodig hebben om ons land veilig te houden.”

Volgens de onafhankelijke Referendumcommissie zijn haar teksten een ‘service’ aan de gemeenten. “Zij mogen die gebruiken. Wij gaan niet over de informatie die gemeenten aan burgers verstrekken”, stelt een woordvoerder.

Het ministerie van binnenlandse zaken meldde eerder in een nieuwsbrief dat het ‘niet de bedoeling’ is dat gemeenten ‘zelf informatie over de Wiv 2017 (laten) opstellen’. “De informatie zoals beschikbaar gesteld door de Referendumcommissie ziet erop toe dat kiezers neutraal geïnformeerd worden”, reageerde een woordvoerder van het ministerie gisteren. “Zij stellen dit niet voor niks ter beschikking, en is het natuurlijk de bedoeling dat gemeenten deze informatie gebruiken.”