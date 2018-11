CCN-bestuurder ontkent belangenverstrengeling: ‘Het belang van het ziekenhuis staat voorop’

In 2013 raakte u betrokken bij de IJsselmeerziekenhuizen. Hoe is dat gegaan? Lees verder na de advertentie “In 2013 was er sprake van een flink uit de hand gelopen ruzie op de cardiologieafdeling van het ziekenhuis in Lelystad, waar ook de Inspectie Gezondheidszorg en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie nauw bij betrokken waren. Dat leidde tot een acute crisis toen twee cardiologen besloten per direct op te stappen. Wij zijn als CCN ingesprongen om te voorkomen dat de afdeling zou moeten sluiten, met mogelijk ook vergaande gevolgen voor het ziekenhuis.”

Oud-medewerkers zeiden zaterdag in deze krant dat al in 2009 sprake zou zijn van het binnenhalen van CCN, terwijl de afdeling goed zou draaien. “Dat is echt pertinent niet waar, en daar is ook geen bewijs voor. In 2009 waren wij als CCN pas net begonnen. Wij kwamen in beeld toen twee cardiologen in 2013 willens en wetens probeerden de afdeling kapot te maken. Zij zijn vervolgens een concurrerende onderneming gestart om de hoek van het ziekenhuis.

Sinds 2013 is het een langzaam en moeilijk proces geweest om de afdeling weer goed te laten functioneren. Er heerste een cultuur van ruzie. Maar het is wel gelukt: cardiologie kent momenteel geen wachtlijsten, staat goed bekend bij huisartsen en krijgt hoge waarderingen van patiënten. Het is bovendien één van de snelst groeiende afdelingen van de IJsselmeerziekenhuizen.” Loek Winter heeft geen actieve rol bij CCN, of een eventuele doorstart van de IJs­sel­meer­zie­ken­hui­zen Igor Tulevski, medeoprichter en bestuurder Cardiologie Centra Nederland

Wanneer kwam een overname van de afdeling door CCN ter sprake? “Enige tijd nadat wij betrokken raakten als gevolg van die ruzie, ik denk eind 2013 of in 2014. Dat proces is altijd heel transparant geweest. Er is veelvuldig overlegd met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de aandeelhouders. Het hele proces heeft vijf jaar geduurd, en het was nog niet afgerond toen de ziekenhuizen onlangs failliet gingen.

U suggereerde in uw berichtgeving van zaterdag dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling, omdat Loek Winter als aandeelhouder en bestuurder van de IJsselmeerziekenhuizen ook een belang in één van de werkmaatschappijen van CCN heeft. Maar van belangenverstrengeling is op geen enkele manier sprake. De heer Winter is op ieder moment dat er gesproken werd over een overname, gevraagd de kamer te verlaten.”

In 2014 nam Loek Winter een minderheidsaandeel in Heart for Health, een werkmaatschappij van CCN. Hoe is dat gegaan? “Wij zijn CCN begonnen als twee specialisten, met een financiële garantie van een investeringsmaatschappij. Maar na een aantal jaar wilden wij verder en zijn we op zoek gegaan naar een partij die niet alleen maar geld zou verschaffen, maar ook toegevoegde waarde kon leveren.

Loek Winter is een ervaren zorgondernemer en een grote naam in Nederland. Vanaf het moment dat hij aandeelhouder werd in Heart for Health zijn we altijd scherp geweest om ook maar de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Juist omdat we bezig waren met de overname bij de IJsselmeerziekenhuizen.”

Wat is de logica voor de IJsselmeerziekenhuizen om cardiologie af te splitsen, als die afdeling goed draait en zo belangrijk is voor de rest van het ziekenhuis? “Het hele idee bij de IJsselmeerziekenhuizen was om er een zogeheten ‘shop in shop’ van te maken: verschillende partijen zouden afdelingen overnemen om die afzonderlijk te verbeteren. Niet alleen cardiologie – bijvoorbeeld oogheelkunde is al overgenomen.

Ik wil daarbij aantekenen dat wij de belangen van het ziekenhuis voorop hebben. Wij hadden al ingestemd met een constructie waarbij MC Groep – de aandeelhouder van het ziekenhuis – in eerste instantie 60 procent van de aandelen zou houden, en wij 40 procent. Daarna zou er sprake zijn van geleidelijke verdere ingroei.”

Wat is de rol van Loek Winter, nu CCN in beeld is om de IJsselmeerziekenhuizen over te nemen? “Geen. Loek Winter heeft geen actieve rol bij CCN, of een eventuele doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. De overnamekandidaat is een consortium dat onder meer bestaat uit de oprichters van CCN, en de heer Winter maakt daarvan geen deel uit.”

