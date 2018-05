CBS: Minder mensen in de bijstand, maar groep van 45-plussers blijft wel groeien

Ondanks de aantrekkende economie blijft het aantal 45-plussers in de bijstand maar groeien. Eind maart telde deze leeftijdsgroep ruim tweeduizend bijstandsontvangers meer dan een jaar geleden.

Een belangrijke reden voor de stijging is de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. In 2018 krijgen mensen pas met 66 jaar een AOW-uitkering.

Daarnaast speelt mee dat ­ouderen ook vaak langer in de ­bijstand zitten. Mensen die lang­durig een uitkering ontvangen, ­komen doorgaans moeilijker aan de slag. Het is voor henzelf moeilijker om die stap naar werk te ­maken, maar ook werkgevers zijn meestal huiverig om mensen aan te nemen die al langere tijd zonder werk zitten.

De gunstige arbeidsmarkt heeft wel invloed op het aantal bijstandsgerechtigden van 27 tot 45 jaar. Dat nam in een jaar af met 12.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

En voor het eerst sinds jaren is ook het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond gedaald, met duizend personen. Er kwamen vorig jaar nog wel ruim 13.000 Syriërs in de ­bijstand, zo meldt het CBS, maar in diezelfde periode konden ook weer 5500 Syriërs hun uitkering opzeggen.