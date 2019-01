CBS: Minder mensen geven aan zich onveilig te voelen

"Op de vraag 'voel je je wel eens onveilig' antwoorden steeds minder mensen met 'ja' ", zegt CBS-onderzoeker Maarten Bloem. "Dit is al meer dan tien jaar zo, maar toch is het opmerkelijk omdat het in tegenstelling is met wat zo vaak wordt beweerd, namelijk dat mensen zich juist steeds onveiliger voelen."

Van de Nederlandse bevolking voelt 16 procent zich wel eens onveilig in zijn of haar eigen buurt

In 2017 gaf een derde van de Nederlanders van 15 jaar of ouder aan zich wel eens onveilig te voelen. Van de vrouwen voelt 43 procent zich wel eens onveilig, tegenover 25 procent van de mannen, zo meldt het statistiekbureau vandaag in de nieuwe veiligheidsmonitor.

Van de Nederlandse bevolking voelt 16 procent zich wel eens onveilig in zijn of haar eigen buurt. Ook hier vrouwen (20 procent) vaker dan mannen (13 procent). Meer vrouwen dan mannen (12 tegen 5 procent) doen 's avonds vaak de deur niet open omdat ze het niet veilig vinden. Ruim 3 procent van de vrouwen loopt of rijdt vaker om in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden. Van de mannen meldt 1 procent dit vermijdingsgedrag.

Verder zijn mensen die minder dan een jaar geleden slachtoffer waren van een geweldsdelict vijf keer zo vaak bang om slachtoffer te worden van criminaliteit als degenen die in de voorafgaande twaalf maanden gevrijwaard bleven van een geweldsdelict.

Zo lopen slachtoffers bijvoorbeeld vier keer zo vaak om ter vermijding van een onveilig aanvoelende plek als mensen die recent niets is overkomen. En ook durven ze vaker de deur niet open te doen.