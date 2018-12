Catalanen onthalen premier met protest

Duizenden demonstranten raakten vrijdag slaags met de politie in Catalonië en blokkeerden wegen door de hele regio. Elf van hen werden daarbij gearresteerd en er vielen tientallen gewonden.

Het protest barstte los terwijl het kabinet met premier Pedro Sánchez in Barcelona vergaderde. De ministers hadden Madrid voor een keer verruild voor de Catalaanse stad. De premier wilde laten zien dat hij zijn kabinetsvergadering overal in Spanje zou kunnen houden.

Het charme-offensief vanuit Madrid was ook als een geste bedoeld om betrokkenheid bij de Catalanen te tonen. Toen de socialist Sánchez afgelopen zomer aan de macht kwam, beloofde hij de Catalaanse kwestie bovenaan zijn prioriteitenlijstje te zetten. Maar in plaats van een aardig gebaar vatten de separatisten de aanwezigheid van Sánchez en zijn ministers op als provocatie. Ook waren zij woedend dat de nationale oproerpolitie werd ingeschakeld om op te treden tegen het protest.

Terwijl de demonstranten hem uitjouwden, wist de Spaanse premier vrijdag onder begeleiding van agenten de vergaderruimte in het centrum van de stad te bereiken.

Dieptepunt

Het bezoek van Sánchez werd niet alleen door separatisten bekritiseerd. De rechtse oppositie stond evenmin te juichen over een ontmoeting van de Spaanse premier met de Catalaanse president Quim Torra. De twee troffen elkaar donderdag al in Barcelona om aan hun relatie te werken. De betrekkingen tussen de Spaanse regering en het Catalaanse bestuur bereikten vorig jaar een dieptepunt toen in de regio een referendum over onafhankelijkheid werd georganiseerd, ondanks een verbod uit Madrid.

Het herstellen van de relatie gaat moeizaam. Toch stelden de leiders donderdag in een persverklaring na hun ontmoeting dat ze allebei hun best zullen doen met een voorstel te komen ‘waar de Catalaanse bevolking zich in kan vinden’ en beloofden hun dialoog ook in de toekomst voort te zullen zetten.

Vrijdag deed de regering nog wat symbolische handreikingen richting de Catalanen. Zo zal het vliegveld van Barcelona worden omgedoopt tot ‘Josep Tarradellas’, als eerbetoon aan een voormalige Catalaanse leider die tijdens de dictatuur van Franco in ballingschap leefde.

Maar dat gaat een deel van de Catalanen niet ver genoeg. Zij eisen onder andere dat negen separatistische kopstukken die nog altijd gevangen zitten vanwege hun betrokkenheid bij de organisatie van het referendum, worden vrijgelaten.

Verder kondigde de regering vrijdag aan dat het minimumloon wordt verhoogd met ruim 20 procent naar 900 euro. Ook de lonen van ambtenaren zullen met 2,5 procent stijgen. Daarmee hoopt Sánchez niet alleen de Catalanen, maar ook de rest van de Spanjaarden gunstig te stemmen.