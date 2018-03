Catalaanse ex-premier Puigdemont aangehouden in Duitsland

De advocaat van Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, zei dat Puigdemont met de auto onderweg was van Denemarken naar Hamburg, waar hij verder naar België wil reizen. Hij was donderdag en vrijdag in Finland voor onder meer een lezing aan de universiteit van Helsinki. Alonso Cuevillas zei eerder dit weekend dat Puigdemont zich bij de Finse politie zou melden, maar de Catalaanse politicus verdween.

Puigdemont week eind oktober samen met vier ex-ministers naar België uit, nadat zijn pogingen Catalonië af te scheiden mislukt waren. De Spaanse justitie heeft geprobeerd hem door België te laten uitleveren, maar dat is in juridisch getouwtrek vastgelopen. Madrid trok het Europese aanhoudingsbevel weer in. Maar nu is het weer van stal gehaald, omdat Puigdemont zich buiten België bevindt.

Beelden van een protestmars van Catalanen in Brussel op zondag 25 maart, de dag waarop Puigdemont werd gearresteerd. © BELGA

De 56-jarige Puigdemont wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met regels van het Catalaanse parlement. Justitie beschuldigt Puigdemont en andere separatistische voormannen er ook van belastinggeld te hebben verduisterd om 'de separatistische avonturen' te financieren. Door het 'avontuur ' is er in Catalonië een politieke impasse die grote economische schade veroorzaakt.

Het Europees aanhoudingsbevel moet de overdracht van gezochte personen binnen de EU versnellen. Justitie in de betrokken landen werken direct samen en over een uitlevering zou binnen zestig dagen zijn beslist. De aanklachten moet wel betrekking hebben op feiten die in beide landen strafbaar zijn. Dat leidde in de zaak van Puigdemont in België tot juridisch touwrekken over onder meer het Spaanse misdrijf 'rebellie'.

