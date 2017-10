Catalaans referendum vergroot kloof Spanje

De Spaanse ordediensten haalden bussen en biljetten weg uit stemlokalen, terwijl kiezers die dit probeerden te voorkomen hardhandig werden weggejaagd.

Toch wist een deel van de 5,3 miljoen opgeroepen kiezers te stemmen. Dit was waarschijnlijk grotendeels een ja-stem, hoewel er op moment van schrijven nog geen uitslag bekend is. Nog los van de gedwongen sluiting van bijna honderd van de 2315 stembureaus, vulde menig kiezer een gekopieerd stembiljet in en circuleerden foto’s op sociale media van personen die meerdere malen gestemd zouden hebben. Het door de hoogste Spaanse rechters al illegaal verklaarde referendum rammelde aan alle kanten.

De Spaanse premier Mariano Rajoy beweerde vanavond dat er volgens hem überhaupt geen referendum heeft plaatsgevonden. “De rechtsstaat stond op het spel”, zei hij en hij bedankte de ordediensten voor hun optreden. “Wij hebben gedaan wat we moesten doen.”

Volgens de Catalaanse regering vielen hierbij 844 gewonden onder burgers. Bij de Spaanse politie en de Guardia Civil vielen twaalf gewonden, meldt het ministerie van binnenlandse zaken in Madrid.

In aanloop naar het onafhankelijkheidsreferendum was de vraag nog of Madrid zou kunnen leven met beelden van bruut politiegeweld tegen vreedzame kiezers. Vandaag werd duidelijk dat dit blijkbaar kan.

De Catalaanse politie hield zich afzijdig. Onderzoeksrechters gaan daarom nu na of de politiemensen hun orders wel hebben opgevolgd. De spanningen liepen zelfs zo hoog op dat de Guardia Civil en de regiopolitie lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan, verwikkeld in een heftige discussie, zo is te zien in een filmpje dat op sociale media massaal werd gedeeld. Op ander beeld is zelfs een handgemeen tussen de ordediensten onderling te zien.

Separatisme

Uiteindelijk liep wat een volksraadpleging had moeten worden over het hete hangijzer van de afscheiding, uit op een grootse manifestatie van het Catalaans separatisme. Iets dat regiopresident Puigdemont vast had voorzien. Want ook al zal iedereen de uitslag betwisten, de steun voor de separatisten zal alleen maar aanzwellen. Premier Rajoy had er misschien beter aan gedaan het referendum toe te staan, want nu zal hem in de toekomst alleen nog maar meer rebellie uit Catalonië wachten.

Ernstiger is wellicht het beeld van een land waar gemaskerde mannen stembussen meenemen en waar verzet hiertegen met geweld wordt beantwoord. Dit herinnert zowel Spanjaarden als Catalanen aan de donkere dagen van de burgeroorlog en de Franco-dictatuur, toen de harde hand zegevierde.

Spaanse politici blijven ook na de dictatuur worstelen met een politiek die gebaseerd is op een dialoog; problemen oplossen aan de onderhandelingstafel is in het land geen gewoonte. De consequenties daarvan zag de wereld vandaag: een keiharde confrontatie.

Correspondent Alex Tieleman was vandaag bij een school in Barcelona waar gestemd kan worden. 'De oproerpolitie kan hier elk moment binnenstormen.'