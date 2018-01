Catalaans parlement stelt beëdiging Puigdemont uit voor onbepaalde tijd

Met deze beslissing legde Torrent de oproep van Rajoy naast zich neer. De Spaanse premier had hem gevraagd om met een ‘schone kandidaat’ te komen. Eentje die bereid is de wet te gehoorzamen en te willen werken aan de ‘normalisering’ van Catalonië, en die niet is verwikkeld in juridische procedures, aldus Rajoy. “Je kunt niet op de vlucht zijn voor Justitie, in Brussel wonen, en dan toch gekozen willen worden als president van een democratische instelling.”

De voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont wordt gezocht voor het organiseren van een illegaal referendum over onafhankelijkheid. Nadat Madrid hem uit zijn functie had gezet, vluchtte hij naar België. Bij de verkiezingen die daarop volgden, verwierven de separatisten een (nipte) meerderheid van de parlementszetels en schoven Puigdemont als enige kandidaat naar voren voor de functie van regionale president.

Maar de parlementariërs kunnen niet stemmen zolang Puigdemont nog in België is. Hij moet fysiek aanwezig zijn om herkozen te kunnen worden, bepaalde het Constitutionele Hof afgelopen weekend. Puigdemonts partij (PDecat) vecht deze uitspraak aan. Hun partijleider zou als parlementariër beroep kunnen doen op zijn politieke onschendbaarheid, aldus PDecat.

Met het uitstel van de stemming woekert de politieke crisis in Catalonië voort. En dat heeft een negatief effect op de economische situatie in de regio Catalonië, waarschuwde het hoofd van de kamer van koophandel in Barcelona, Miquel Vall, in de Spaanse krant El Pais. “De onzekerheid is een constante geworden, ze verschuift maar verdwijnt niet.”

