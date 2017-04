Casatiello met limoncello en aardbeien

Kies voor ham of kastanjechampignons in plaats van worst. Of doe er stukjes olijven bij. Of stukjes asperge. Onverbeterlijke zoetekauwen kunnen zelfs besluiten tot een zoete versie, zoals die beschreven wordt in ‘Nagerechten en gebak van Italiaanse osteria’s, 620 zoete slow-food-gerechten uit de regionale keuken’.

Recept

Verhit de oven tot 180 °C. Klop de eieren en de suiker langdurig in een grote kom, tot een dikke, bleekgele, romige massa. Klop er de gezeefde bloem en bakpoeder, de boter en de limoncello door en zoveel melk dat een zacht beslag ontstaat. Vet een ring- of kransvormige bakvorm in met boter, bestuif hem met bloem, schud overtollige bloem eruit en schep het beslag erin.

Zet de vorm in de oven. Zet de thermostaat onmiddellijk lager, tot 140 °C en bak de casatiello in 40 tot 45 minuten gaar. Laat zeker het eerste half uur de ovendeur dicht.

Persoonlijk ben ik geneigd om de casatiello na het bakken her en der in te prikken en met nog wat extra limoncello te besprenkelen, maar ik ben dan ook een groot limoncelloliefhebber. En ook dol op aardbeien: dep de gewassen aardbeien zo droog mogelijk, snijd ze in stukjes en marineer ze in een flinke scheut limoncello. Gebruik wat van het aardbeien-limoncellovocht voor het besprenkelen van de casatiello en eet de stukjes aardbei erbij.

Doe-het-zelvers stoppen de citroenschillen in een weckfles, gieten er de alcohol over, sluiten de weckpot en laten het mengsel tien dagen trekken. Kook dan het water en de suiker in vijf minuten tot een stroopje, laat het afkoelen, giet het bij de citroenschil-alcohol en laat het mengsel een dag staan. Zeef het gele goedje door een stuk kaasdoek, giet het in een fles, sluit die af en laat de limoncello twee tot drie weken op een koele, donkere plek met rust.