Caruana houdt vooralsnog z'n poot stijf tegen Carlsen

Reikhalzend was er uitgekeken naar de tweekamp schaken om de wereldtitel, maar de Noorse regerend wereldkampioen Magnus Carlsen en zijn uitdager, de Amerikaan Fabiano Caruana, geven elkaar vooralsnog geen duimbreed toe. Na zes partijen was de stand gisteren 3-3.

Vooraf was gerekend op vuurwerk in Londen. Carlsen-Caruana is een botsing van speelstijlen. Het genie Carlsen tegen de koele rekenaar Caruana, Europa tegen Amerika, en een excentrieke Noor tegen de meer introverte Amerikaan. Tot op heden houden ze elkaar in evenwicht, met zes opeenvolgende remises. "Het niveau is tot dusver prima", meent de Nederlandse grootmeester Loek van Wely. "Hoewel hun stijlen uiteenlopen, zie je deze tweekamp ook dat ze vrij allround zijn. Carlsen is normaal gesproken goed in het uitmelken van een 'droge' stelling, maar Caruana houdt telkens zijn poot stijf."

Steken

De voorbije week, nadat Caruana met twee keer wit bleef steken op remise en een verslaggever vroeg of dat een gemiste kans was, constateerde de Amerikaan droogjes: "Ik kan alleen maar teleurgesteld zijn als ik een kans mis of een fout maak." Daarvan is tot op heden nog geen sprake geweest.

Caruana valt lastig te peilen. Al bespeurde de Nederlandse grootmeester Anish Giri onlangs een kentering in zijn gedrag. "In het begin was Fabiano heel bescheiden en in zichzelf gekeerd", zei hij eerder dit jaar in deze krant. "Nu is hij meer aanwezig. Caruana is meer een feestbeest geworden. Erg vrij. Soms iets te vrij, want dan loopt hij erbij alsof het schaken hem even niets kan schelen."

Carlsen loopt steevast met een ernstig gezicht rond als er een schaakbord in de buurt is. Onberekenend is hij soms. Zoals in Saudi-Arabië, waar hij eerder dit jaar tijdens het afsluitende persmoment na het wereldkampoenschap blitz (snelschaken) een vreemd handgebaar maakte en de benen nam. Een anti-climax, zeker voor de tientallen kinderen die smeekten om een handtekening van hun idool.

Het is niet makkelijk om een van de beste schakers aller tijden te zijn. Carlsen heeft de wereldtitel sinds 2013 in zijn bezit. De Noor won destijds van de Indiase grootmeester Viswanathan Anand, waarmee de toen 22-jarige Carlsen na Garry Gasparov de jongste wereldkampioen ooit werd. Daarna verdedigde Carlsen zijn titel met succes tegen opnieuw Anand (in 2014) en de Rus Sergej Karjakin (2016). Bij die laatste prolongatie ontsnapte Carlsen. De Noor had een tiebreak nodig om zijn wereldtitel te behouden, nadat de score na twaalf klassieke partijen keurig verdeeld was.