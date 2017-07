Carrièrevrouw doet het op gevoel

Met een roze smoothie staan ze wat onwennig in de lobby van hotel-restaurant Merlet in Schoorl. In hun T-shirts, leggings en gympen lijken de jonge vrouwen eerder op hardlopers dan op zakenvrouwen in spe. Later vandaag gaan ze sporten in de duinen, verklaart organisator Elske Doets (45). Op het programma staan onder meer springen en boksen. "Vrouwen hebben niet zoveel lef. Dat willen we triggeren."

Doets, in maart uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar, hoopt dat meer vrouwen voor het zakenleven kiezen en heeft daarom de 'Young Lady Business Academy' opgezet. Deze week krijgen ruim twintig jonge ambitieuze vrouwen tussen de 13 en 25 jaar een stoomcursus zakendoen, met onder meer lessen in netwerken, leiderschap en krachtig communiceren. Die praktijkgerichte aanpak is prettig, vindt Kristine Nooder (16), die later een multimediabedrijf wil opzetten. "Ik ben niet zo van de boeken. Dit is voor mij een goede leerschool."

Het is niet erg als jonge vrouwen een beetje onzeker zijn, maar er moet wel goede motivatie en een 'sparkle' zijn

Vandaag is de groep op bezoek bij sterrenrestaurant Merlet voor een rondleiding in de keuken en het hotel. De chef-kok is de enige man die de dames deze week toespreekt, zegt Doets plagerig na zijn introductiepraatje. "Dat voelt een beetje als vreemdgaan."

Betere leiders dan mannen Voor Doets is het een uitgemaakte zaak: vrouwen hebben meer inlevingsvermogen en zijn daardoor betere leiders. Met slechts 20 tot 30 procent vrouwen op hoge posities is er volgens haar in Nederland nog een wereld te winnen. In haar eigen bedrijf, reisorganisatie Jan Doets America Tours dat ze in 2001 overnam van haar vader, werken ook bijna alleen maar vrouwen. "Ik doe zaken op gevoel", zegt Doets. "Als ik dat aan mannen vertel, kijken ze me aan alsof ik van Mars kom." Maar die strategie legde haar geen windeieren: sinds 2013 groeide het bedrijf met zestig procent naar een omzet van meer dan 30 miljoen euro. Je moet ergens echt voor willen gaan en je niet laten afleiden door anderen of wat anderen denken, zegt Doets. "Dat is een valkuil voor veel vrouwen." Het is niet erg als jonge vrouwen een beetje onzeker zijn, maar er moet wel goede motivatie en een 'sparkle' zijn, zegt Doets. Wat dat betreft was ze 'diep onder de indruk' van de ruim veertig aanmeldingen voor haar programma. "Deze generatie meisjes is zoveel verder dan ik op die leeftijd. Er is hier iemand van dertien die een internationale keten van veeartsen wil beginnen! Dat had ik op die leeftijd echt niet kunnen bedenken."

Gunfactor Dat meisje is Isabelle, een charmante verschijning met lang bruin haar en een heldere blik. Ze zit in de tweede van de theoretische leerweg van het vmbo op het Jan Arentszcollege in Alkmaar. "Ik wil dieren beter maken", zegt ze. "Ik heb een droom voor ogen, maar er zijn niet echt mensen om me heen die me kunnen trainen. Mijn vader is manager bij Fokker, maar hij denkt alleen aan imago en geld. Hier wil ik leren hoe ik leiding moet geven. De belangrijkste les die ik heb geleerd is dat je samen moet werken mét je team, in plaats van voor je team." De beste 'zakenvrouw' van de week mag in oktober met Doets mee op zakenreis naar Canada, waar ze meer vrouwelijke ondernemers zullen ontmoeten. Zorgt die prijs niet voor een concurrerende sfeer? Nee, zegt Wehnes. "Iedereen gunt elkaar het succes." De achternaam van Isabelle is bekend bij de redactie

