Captain Paul Haarhuis maakt zich zorgen om de tennisjeugd

In een vorig tennisleven zaten Paul Haarhuis, Jacco Eltingh, Sjeng Schalken en coach Alex Reijnders bij de tennisschool van Henk van Hulst in Valkenswaard. Nu hebben zij een functie bij de Nederlandse tennisbond, in een tijd dat successen minder vanzelfsprekend zijn dan in hun actieve periode. "Het is toeval dat we dezelfde achtergrond hebben", zegt Haarhuis. "We proberen kwaliteit te leveren en dat is het enige dat telt."

Sinds drie dagen moet Haarhuis als bondscoach en captain van het Fed Cup- en Davis Cup-team, verantwoording afleggen aan Eltingh, met wie hij in de jaren negentig vijf grandslamtitels in het dubbelspel veroverde. Eltingh is de nieuwe technisch directeur van de tennisbond, als opvolger van Jan Siemerink. Na tien jaar werd Siemerink bedankt voor de bewezen diensten.

"Ik was totaal verbaasd dat het contract met Jan niet werd verlengd", zegt Haarhuis op het complex van Roland Garros. "Ik had niets aan te merken op zijn functioneren en had zijn vertrek niet verwacht." Volgens Eric Poel, de algemeen directeur van de KNLTB, had de bond iemand anders nodig om de volgende stappen te maken. Haarhuis: "Dat is zijn mening. Ik ben het daar niet mee eens."

Haarhuis kon zich wel vinden in de keuze voor Eltingh als opvolger. "Hij heeft tennis op topniveau gespeeld en zijn opleiding in Nederland gehad. Ik denk dat hij meer dan Jan gewend is om anderen aan te sturen." De samenwerking tussen Haarhuis en Eltingh begint in een tijd dat het Nederlandse tennis er niet goed voorstaat. De bond heeft nog altijd geen hoofdsponsor, het ledental loopt terug en talenten dienen zich niet aan.

Paul Haarhuis. De internationale ranglijsten in het prof- en het juniorentennis spreken duidelijke taal. Eén Nederlandse man bij de mondiale tophonderd (Robin Haase) en na Roland Garros bij de vrouwen misschien twee (Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp). In de top van de verschillende leeftijdscategorieën bij de junioren ontbreken namen van Nederlanders. "Het kan altijd beter", erkent ook Haarhuis. "Er loopt heus wel wat talent in Nederland rond, maar we hebben inderdaad geen jongens en meisjes in de top van de Europese ranglijsten. Daar moet hard aan gewerkt worden. Het is onze opdracht om bij de bond het maximale te halen uit de talenten die er zijn." Het teruglopende ledenaantal bij de bond vindt Haarhuis zorgwekkend. "De concurrentie met teamsporten is groot", zegt hij. "Ze gaan liever met vriendjes naar voetbal of hockey. En ze hebben 700.000 andere interesses. De hele dag hebben ze een iPad en een iPhone in hun hand om de wereld te ontdekken en spelletjes te spelen. Als ze twee uur moeten tennissen, zijn ze bang dat ze iets missen, want ze hebben honderden berichtjes gehad." Novak Djokovic

Zware dag voor Djokovic Ze zijn voorbestemd om elkaar in de halve finales te ontmoeten, maar Rafael Nadal en Novak Djokovic hadden gisteren een totaal verschillende beleving op het Court Central. De ongenaakbare Nadal stond slechts een game af aan de arme Georgiër Nikoloz Basilasjvili: 6-0, 6-1 en 6-0. Met een gave demonstratie van graveltennis onderstreepte de Spanjaard zijn favorietenrol in Parijs. "Ik weet niet of dit perfectie was, maar het was wel een van mijn beste partijen van de laatste tijd", zei Nadal. De Servische titelverdediger Djokovic maakte in de eerste drie sets maar liefst 42 fouten tegen Diego Schwartzman, de Argentijnse nummer 41 van de wereld. Hij was een set verwijderd van een uitschakeling in de derde ronde, maar de pupil van Andre Agassi herpakte zich op tijd. In de laatste twee sets maakte Schwartzman, die in de vijfde set een medische behandeling kreeg, slechts twee games: 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 en 6-1.

