Canadese tabaksfirma's krijgen miljardenboete

Het hof van beroep in Quebec heeft een vonnis uit 2015 bevestigd, op grond waarvan Canadese dochterbedrijven van de drie firma’s 15 miljard Canadese dollar (11 miljard euro) moeten betalen aan meer dan 100.000 tabaksslachtoffers.

De rokers hadden de Canadese dochters van British American Tobacco (met merken als Lucky Strike en Pall Mall), Philip Morris International (Marlboro) en Japan Tobacco (Camel) aangeklaagd, omdat die sinds de jaren vijftig wisten dat roken kanker en andere ziektes veroorzaakt maar hun klanten onvoldoende waarschuwden. Een woordvoerder van de tabaksproducenten liet weten het oneens te zijn met de uitspraak. De Canadese dochter van Philip Morris International zal in beroep gaan, mogelijk de andere twee ook.

De zaak in Quebec dateert van 1998, maar kwam pas in 2012 voor de rechter. Het was de eerste keer dat sigarettenfabrikanten in Canada voor de civiele rechter werden gesleept. “Dit is een zware nederlaag voor de tabaksindustrie”, zei Rob Cunningham van het Canadese kankerfonds. “Het beroepshof heeft de uitspraak van de rechter op enkele punten teruggedraaid, maar dat heeft het uiteindelijke resultaat niet wezenlijk veranderd.”

