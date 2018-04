Canadese provincie blokkeert aanleg omstreden oliepijp

De uitbreiding van een controversiële oliepijplijn in West-Canada is stilgelegd door de ontwikkelaar. Reden is de weerstand bij de provincie Brits-Columbia tegen het project van bijna 6 miljard dollar. De Trans Mountain-pijplijn brengt olie van de teerzanden van de provincie Alberta in het westen van Canada naar de Stille Oceaan. Eigenaar Kinder Morgan Canada wil de capaciteit verdriedubbelen, van 300.000 naar 890.000 vaten olie per dag. Premier Trudeau gaf daarvoor in 2016 toestemming.

Lees verder na de advertentie

Maar het bedrijf is gefrustreerd door de juridische barrières die de provincie Brits-Columbia, waar de nieuwe pijp doorheen moet, opwerpt uit angst voor milieuschade. Topman Steve Kean van het Texaanse moederbedrijf Kinder Morgan eist dat de hindernissen voor 31 mei zijn verdwenen. Anders schrapt hij alle plannen. In een reactie zegt de premier van Brits-Columbia, John Horgan, voor zijn bevolking en de natuur op te komen.

Het besluit is een gevoelige tik voor Trudeau, die de Trans Moun­tain-pijp­lijn gisteren een project van nationaal belang noemde

© Brechtje Rood

Nationaal belang Het besluit is een gevoelige tik voor Trudeau, die de Trans Mountain-pijplijn gisteren een project van nationaal belang noemde. De teerzanden van Alberta bevatten heel veel olie, volgens de provincie 167 miljard vaten. Maar het is een probleem om die voorraden daar weg te krijgen. 'Toegang tot de wereldmarkten voor Canadese grondstoffen is van cruciaal, nationaal belang. De Trans Mountain-uitbreiding zal er komen', twitterde Trudeau gisteren. De tekst gaat verder onder de tweet De duizenden tegenstanders die bij het kantoor van Kinder Morgan in Burnaby hebben gedemonstreerd, denken daar anders over. Onder hen milieu-activisten en vertegenwoordigers van inheemse volkeren die vinden dat hun rechten geschonden zijn. In Burnaby, nabij Vancouver, ligt ook de terminal waarvandaan tankers straks de olie naar de VS of Azië moeten brengen. Tegenstanders vrezen voor olielekkages. De National Energy Board, die de federale overheid onder voorwaarden adviseerde akkoord te gaan met de uitbreiding, waarschuwde niet alleen voor extra CO2-uitstoot, maar ook voor de negatieve gevolgen van de scheepvaart voor orka's die in de wateren bij Vancouver en de Amerikaanse staat Washington leven. Trudeau stelt dat een moderne pijplijn veilig is en goed gecontroleerd kan worden. Sinds 1953 is de Trans Mountain Pipeline in bedrijf. Hij is 1150 kilometer lang en loopt van Edmonton in Alberta naar Burnaby. De geplande uitbreiding volgt grotendeels de bestaande buis. Voor dit jaar staan nog hoorzittingen gepland om de exacte route te bepalen. Hoewel de federale overheid van Canada dit soort grote projecten mag goedkeuren, hebben provincies veel autonomie als het om grondstoffen gaat. Dit kan leiden tot een patstelling. De Canadese krant The Globe and Mail spreekt daarom in een hoofdartikel van een economische én een constitutionele crisis. In oktober vorig jaar schrapte TransCanada Corp ook al een pijplijn van Alberta naar de Atlantische Oceaan vanwege de problematische regelgeving.