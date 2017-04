Canadese premier Trudeau wil wiet legaliseren

Tot nog toe was alleen Uruguay zover. Ook enkele staten in de VS, zoals Californië, Washington en Alaska, stonden het recreatief gebruik van cannabis al toe. Nederland heeft internationaal weliswaar een reputatie opgebouwd als wietwalhalla, maar wij gedogen alleen de consumptie; de commerciële teelt geldt hier nog als overtreding.

Ook in Canada blijven beperkingen gelden. Zo moeten gebruikers minimaal 18 jaar oud zijn. Ze mogen niet meer dan 30 gram cannabis op zak hebben. En thuistelers mogen hooguit vier stekjes in de vensterbank hebben staan.

Tegelijk met de legalisering wil Trudeau de verkoop van cannabis aan minderjarigen zwaarder bestraffen. Dealers met jonge klanten riskeren voortaan 14 jaar opsluiting. Er dreigt ook drie jaar cel of een boete tot 3,5 miljoen euro voor mensen die de softdrug via reclame aantrekkelijker proberen te maken voor de jeugd. “Onze kinderen kunnen te gemakkelijk aan marihuana komen”, zei de sociaal-liberale premier Trudeau. “Daar doen we nu wat aan.”

Versufte automobilisten Het nieuwe beleid moet niet alleen de jeugd beschermen, maar ook afrekenen met drugssmokkelaars en met de georganiseerde misdaad rond de handel in cannabis. In de Canadese wietmarkt zou jaarlijks zo’n 5 miljard euro omgaan. Een bijkomend doel van Trudeaus wetsvoorstel is dat de politie zich meer op andere overtredingen kan richten. Agenten zullen nog wel worden ingezet voor aangescherpte verkeerscontroles, waarin ze versufte weggebruikers moeten beboeten. Gewapend met speekseltests zullen ze automobilisten vaker controleren op rijden onder invloed van wiet en andere drugs. Maar de kosten van die inspanning zouden in het niet vallen bij de geschatte 2 miljard euro die handhavers nu nog jaarlijks kwijt zijn aan de algemene jacht op recreatief wietgebruik. De ouderwetse jacht werkt in de praktijk bovendien nauwelijks, want Canadese pubers behoren tot de grootste innemers ter wereld; ondanks alle repressie rookt 20 tot 30 procent van de Canadese adolescenten geregeld marihuana. Artsen vinden de leeftijdsgrens van 18 jaar te laag. Ze hanteren liever 21, en psychiaters zelfs 25, vanwege de schadelijke invloed die cannabis kan hebben op het zenuwstelsel van jongeren. Zo kan wiet in het onvolwassen brein psychoses uitlokken. Het parlement moet nu beslissen of de voorgestelde legalisering op 1 juli 2018 doorgaat. Lees ook: Voor de vrijzinnige moraal over wiet moet je in Amerika zijn.

