Canadese politici stappen op na grensoverschrijdend gedrag

Trudeau, die momenteel het World Economic Forum in de Zwitserse stad Davos bijwoont, heeft het ontslag van Hehr geaccepteerd. Hij ging in een reactie niet op details, maar veroordeelde wangedrag in al zijn vormen. 'Canadezen hebben het recht om in een omgeving te wonen en te werken waarin ze niet worden lastiggevallen.'



Tegenover Hehr (48) werden op sociale media beschuldigingen geuit. Meerdere vrouwen zeiden dat niet alleen met hem in een lift durfden te staan en dat hij ongewenste seksuele opmerkingen had gemaakt toen hij lid was van het provinciebestuur van Alberta. De incidenten zouden zich hebben voorgedaan tussen 2008 en 2015.

