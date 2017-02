Canada zal grenzen open houden voor illegale migratie

De laatste weken steken steeds meer immigranten de grens over vanuit de VS. Op veel plekken is de grens niet bewaakt. De aanwas van illegale migranten wordt veroorzaakt door het voornemen van president Trump om illegalen uit te zetten.



Trudeau twitterde dinsdag dat diversiteit juist de grote kracht is van Canada. 'Op internationale #MotherLanguageDay vieren we de vele verschillende talen die gesproken worden in ons grote land', zo zei hij. De oppositie in Canada vreest voor chaos als het land door blijft gaan met het opnemen van migranten.

Opname van 1200 jezidi's

Ook zal Canada de komende maanden 1.200 jezidi's uit Irak, voornamelijk vrouwen en kinderen, opnemen en hervestigen. De religieuze minderheid is het doelwit van aanslagen door terreurgroep Islamitische Staat (IS).



'Onze regering is vastbesloten om bescherming te bieden aan overlevenden van IS', zei minister van Immigratie Ahmed Hussen. 'Het doel van deze operatie is om zij die het meeste risico lopen, naar Canada te brengen en hen de steun en hulp te geven die ze nodig hebben om een nieuwe thuis te maken en hun levens hier opnieuw te beginnen.'



De aankondiging komt vier maanden nadat het Canadese parlement unaniem een motie goedkeurde over de hervestiging van jezidi's. De kosten worden geraamd op ongeveer 28 miljoen Canadese dollar (20,2 miljoen euro). Woensdag zullen al bijna 400 vluchtelingen naar Canada worden overgebracht.

